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На «мусорные» концессии в Новосибирске заявилась компания, связанная с собственником «Руссоли»

  • 25/11/2022, 16:11
Автор:
утилизация мусора
Всего в тендере принимают участие три претендента.

Конкурсная комиссия вскрыла конверты с заявками от претендентов на участие в концессионном соглашении на строительство мусорных полигонов с мусороперерабатывающими комплексами в районе Верх-Тулы и села Раздольное. Всего на конкурс поступило пять заявок, об этом сообщил сайт «Атас. инфо».

утилизация мусора

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На строительство Правобережного полигона поступило три заявки: от ООО «Орбита» из Оренбурга, АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и МУП «Спецавтохозяйство».

Две заявки поданы на строительство Левобережного полигона у Верх-Тулы — от ООО «Орбита» и от МУП «Спецавтохозяйство».

Две из трех компаний новосибирцам хорошо известны. МУП «Спецавтохозяйство»  исторически работает на рынке утилизации твердых бытовых отходов Новосибирска. Собственниками «Новосибирского картонно-бумажного комбината»  (НКБК) являются Игорь и Ирина Диденко. Ирина Диденко также является депутатом и вице-спикером регионального парламента. НКБК занимается переработкой картонно-бумажного вторсырья. Ранее Игорь Диденко анонсировал проект создания экотехнопарка на территории комбината.

Что касается ООО «Орбита», то по данным ЕАН, 31 октября ООО «Природа» зарегистрировало новую фирму-дочку. По данным сервиса «СПАРК», основным бенецифиаром новой структуры является владелец «Руссоли» и «Природа», бизнесмен Сергей Черный. Руководителем созданного ООО «Орбита» стал экс-руководитель курорта «Соленые озера» Алексей Сергеев, которая также принадлежит Сергею Черному. «Орбита» будет заниматься сбором неопасных отходов. УК компании составляет 10 тыс рублей.

Участники рынка, опрошенные Infopro54, отметили, что это пока первый этап торгов. Сейчас комиссии предстоит оценить насколько претенденты, подавшие заявки, соответствуют критериям конкурса.

утилизация мусора

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Напомним, мусорная концессия в Новосибирске была расторгнута в мае 2022 года. Варианты новой концессии долго согласовывались в исполнительной и законодательной органах власти. ООО «Экология-Новосибирск», которое ране выступало в роли концессионера, также является регоператором по обращению с отходами на территории Новосибирской области. Сейчас компания находится в банкротстве.

 

Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила завышение тарифа на транспортировку мусора в Новосибирске.

Фото из группы «Экологии Новосибирск» «Вконтакте»

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Оренбург Новосибирск

Теги : утилизация мусора мусорная концессия


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