LADA Granta в ноябре стала хитом продаж

По итогам ноября реализовано около 22 тысяч легковых и коммерческих автомобилей LADA, это на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре. По данным сайта «АвтоВаз», всего за 11 месяцев продано 164 636 LADA. При этом основными драйверами продаж LADA в ноябре стали автомобили семейств Granta и NIVA.

Легковых LADA Granta в ноябре было реализовано 13 015, что на 80% выше, чем демонстрировали итоги продаж модели в ноябре годом ранее.

LADA NIVA Legend в ноябре продано 3 222 автомобиля, что на 132,6% выше, чем в том же месяце прошлого года. Ноябрьские продажи LADA NIVA Legend стали лучшим показателем в этом году.

Также вырос спрос и на NIVA Travel: продано 3676 автомобилей, что в значительной мере превысило показатели продаж модели в предыдущие месяцы и на 64,6% больше относительно ноября прошлого года.

По словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, рост продаж в последние месяцы — отчасти результат высокой эффективности госпрограмм льготного автокредитования, введенных Минпромторгом России. Кроме того, повлияли принятые компанией меры по возвращению в модельный ряд бестселлеров LADA и самого востребованного оснащения.

— В короткие сроки мы перезапустили производство LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel, а также восстановили практически все привычные опции комфорта и безопасности — кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и др. Благодарю каждого члена нашей команды за высочайшую самоотдачу и всех поклонников LADA за поддержку! — отметил Максим Соколов.

Ранее редакция сообщала, что столичный автозавод «Москвич» вновь запустил серийную сборку автомобилей.

Фото с официального сайта LADA