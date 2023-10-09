Проект поликлиники на ОбьГЭСе прошел Госэкспертизу

Проектная документация поликлиники, которую планируют построить в микрорайоне ОбьГЭС Новосибирска, прошла Госэкспертизу. Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина в своем Телеграме.

— УРА. Проект поликлиники на ОбьГЭС (ул.Мухачева) прошёл Госэкспертизу, — отметила Каверзина.

Напомним, что общая площадь объекта — 10,5 тысячи кв. м, рассчитана на 700 посещений в смену. Капитальные затраты, которые в ноябре 2021 года называло Минэкономразвития, составляли 1,8 млрд, из них 20 млн рублей — проектирование, 1 млрд — строительство, 629 млн — оснащение. Стоимость строительства 1 кв. м — 115,7 тысячи рублей. До 2031 года область должна будет выплатить инвестору 2,7 млрд рублей. Из них 300 млн составит капитальный грант, 2,4 млрд — возмещение из областного бюджета. Средняя нагрузка на областной бюджет по проекту — 357 млн рублей в год. Выплачивать эти деньги область начнет с 2025 года. Итоговую стоимость проекта планировалось определить после Госэкспертизы. На момент публикации материала на сайте ведомства не было информации о новой цене поликлиники. Светлана Каверзина пояснила корреспонденту Infopro54, что не в курсе насколько подорожал объект здравоохранения. Напомним, что цены на строящиеся в Новосибирске по концессии поликлиники пересматривали уже несколько раз.

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