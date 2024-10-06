К концу следующей неделе в Новосибирск придут минусовые температуры

После теплых выходных погода в Новосибирске и области начнет ухудшаться.

По данным GisMeteo, всю грядущую неделю будет пасмурно. Со среды начнутся небольшие дожди, к субботе — к дождю присоединится мокрый снег. Температура ночью к субботе понизится до +1 градуса, днем на неделе будет варьироваться от 7 до 15 градусов.

Яндекс Погода к субботе 11 октября обещает ночью минусовую температуру до -2 и ясную погоду. В последующие дни сервис прогнозирует температуру около нуля с небольшим разбросом в плюс и минус. Эксперты рекомендуют автовладельцам со следующей недели задуматься о посещении шиномонтажек и переобувать машины на зимние колеса.

Стоит отметить, что на этих выходных на вылетных магистралях из города и в город вновь наблюдаются огромные пробки. По всей видимости новосибирцы обрадовались теплым выходным и решили еще раз закрыть дачный сезон.

Ранее редакция сообщала о том, что теплую погоду в начале октября в Новосибирскую область принес антициклон. https://infopro54.ru/news/tepluyu-pogodu-v-nachale-oktyabrya-prineset-anticiklon-v-novosibirskuyu-oblast/