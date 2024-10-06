Сезон лазерных шоу в Центральном парке Новосибирска сегодня завершается

Сегодня последний день, когда в Центральном парке на светомузыкальном фонтане пройдет лазерно-проекторное шоу. Как напомнили в пресс-службе мэрии, представление пройдет в 20.45 и 21.45. Шоу продлится 15 минут. После этого фонтан будет закрыт до весны 2025 года.

Напомним, сезон лазерно-проекторных шоу проходил в Центральном парке с 23 августа в пятницу, субботу и воскресенье.

Ранее мэрия планировала завершить сезон фонтанов в конце сентября, но из-за теплой погоды дата была перенесена.

Светомузыкальный фонтан в Центральном парке Новосибирска впервые заработал осенью 2019 года. Лазерные шоу начали проводить с осени 2023 года, под занавес сезона фонтанов. Полюбоваться этими шоу приходят сотни горожан.

Ранее редакция сообщала о том, что светомузыкальный фонтан открыл сезон в Новосибирске в мае.