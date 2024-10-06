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Мэрия начала поиск подрядчиков для вывоза снега с городских улиц

  • 06/10/2024, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Мэрия начала поиск подрядчиков для вывоза снега с городских улиц
На следующей неделе синоптики обещают мокрый снег с дождем.

МКУ «Гормост» объявил торги по выбору подрядчика на вывоз снега с городских улиц. Стартовая цена контракта — 10 млн рублей. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 25 апреля.

— Оказание услуг по вывозу снега осуществляется транспортными средствами исполнителя с последующей выгрузкой в специально предназначенные для этих целей места (снегоотвалы). Исполнитель обеспечивает фото-видеофиксацию во время выгрузки снега. Стоимость услуг включает в себя затраты исполнителя на прием снега на снегоотвалах, — уточняется в документации.

Подрядчик должен будет вывозить снег с искусственных сооружений (мосты, путепроводы, тоннели) на автомобильных дорогах местного значения в городе Новосибирске, а также подходов к ним. Объем вывозимого снега в контракте не прописан.

Ранее редакция сообщала о том, что в прошлом году из-за низких температур подрядчики отказывались предоставлять технику для уборки снега в Новосибирске. 

Фото Infopro54, Евгения Серегина

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : торги вывоз снега


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