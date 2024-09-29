Теплую погоду в начале октября принесет антициклон в Новосибирскую область

В начале следующей недели в Новосибирской области дожди отступят и станет теплее. Однако ненадолго. Как заявляют синоптики, начало октября отметится изменчивыми погодными процессами.

В понедельник, 30 сентября, ночью потеплеет — температура воздуха будет +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +14… +16. Преимущественно без осадков, но местами возможен небольшой дождь.

Уже 1 и 2 октября октября в регионе незначительно похолодает, пройдут небольшие дожди. А 3 и 4 снова восстановится тепло и не будет осадков.

— На начало месяца смотрятся неустойчивые процессы. То есть тепло не остановится на продолжительный период. И холод так же. Будет изменчивая погода: два дня тепло, два дня холода с дождями. Ветер изменится на северо-западный. Но потом потом к нам придет антициклон из районов Среднего Урала: будет тепло и осадки уменьшатся, — обещает начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По словам синоптика, до 6-7 октября в Новосибирской области будет меньше осадков и умеренно теплый температурный фон.

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