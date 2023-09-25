Сисадмина криптобиржи WEX приговорили к 3,5 годам и штрафу в 500 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому и первому в России делу по краже криптовалюты на 3 миллиарда рублей. Подсудимый ― уроженец Новосибирска, проживающий много лет в Пашино Алексей Билюченко. Накануне своего задержания мужчина поменял документы и стал Ивановым.

― З,5 года и штраф полмиллиона рублей назначил суд в Москве сооснователю скандально известной криптобиржи Алексею Билюченко. Админ криптобиржи признал вину в растрате биткоинов пользователей на 3 миллиарда рублей, ― сообщает Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Известно, что потерпевшим по уголовному делу был признан владелец WEX Дмитрий Хавченко. А люди, чьи деньги были вложены в криптобиржу, проходили в суде в качестве свидетелей.

Сразу после оглашения приговора Билюченко-Иванов написал прошение Президенту с просьбой отправить его в зону СВО.

Ранее редакция писала, что оперативники ФСБ пресекли деятельность хакера из Оби, занимавшегося хищением криптовалюты у пользователей интернета.