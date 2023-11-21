К Новому году владельцы квартир в долгострое на Есенина отпразднуют новоселье

Мэрия Новосибирска пообещала настоящий праздник будущим жильцам долгостроя на Есенина, 67. Ввести в эксплуатацию третью очередь жилого дома планируют к концу 2023 года.

― Его строительство началось в 2008 году. Застройщик смог завершить только первую очередь, после чего строительство остановилось. В 2022 году была сдана вторая очередь — также с привлечением средств, полученных в рамках реализации МИПа. В этом году планируется сдача завершающей, третьей очереди. Свои квартиры ждут 154 семьи, ― сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В начале этого года в городе насчитывалось 32 проблемных объекта. Из них удалось достроить и сдать всего пять. Еще 14 домов готовятся исключить из реестра: либо жилье введут в эксплуатацию, либо вернут деньги обманутым дольщикам. На следующий год остается 10 сложных домов. Мэр Анатолий Локоть считает, что чиновникам удалось переломить ситуацию и уменьшить количество проблемных строек.

― Один из инструментов решения вопросов обманутых дольщиков ― участие в масштабных инвестиционных проектах. Муниципалитет выделяет застройщикам земельные участки для реализации МИПов, а застройщики, в свою очередь, перечисляют денежные средства жилищно-строительным кооперативам для достройки проблемных домов. С начала текущего года реализовано пять таких проектов. В результате на завершение долгостроев было направлено 930 млн рублей, ― отчитались в городской администрации.

Что касается дома на Есенина, то дефицит на достройку составлял боле 250 млн рублей. Не оставались в стороне и сами дольщики, они сумели собрать своими силами 40 миллионов. Также подключились и строительные организации, которые получили участки в рамках МИПа, они добавили еще 215 миллионов.