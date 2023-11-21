Второкласснице из Новосибирска вручили орден Мужества за погибшего на СВО отца

В средней школе № 8 состоялась торжественная церемония вручения награды дочери погибшего бойца Александра Колтышева. 58-летний мужчина отправился на фронт осенью 2022 года в качестве добровольца. Героически погиб весной при исполнении воинского долга.

Младшая дочь героя ― второклассница Ульяна, не смогла сдержать слез. Вместе с ней плакала и супруга погибшего, а также все собравшиеся в зале новосибирцы. Путь отца продолжил старший сын в семье Колтышевых.

― В прошлом году был мобилизован также сын Александр, который не сомневаясь принял решение пойти вслед за отцом. В ходе боев был тяжело ранен и сейчас находится на лечении в госпитале, ― рассказали в мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что в зоне СВО погиб 22-летний Никита Нечаев из Новосибирской области. Церемония прощания с бойцом состоится завтра, 22 ноября, в Барабинском ДК «Модерн».