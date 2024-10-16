К Новому году водка подорожает, а красная икра будет в дефиците

Министерство финансов РФ предложило повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Сделать это планируется путем увеличения ставки акциза на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 18% с текущих 643 рублей до 673 рублей за 1 литр безводного этилового спирта.

Цены на крепкий алкоголь планируют поднять с 1 января 2025 года. С этого дня бутылка водки 37 — 40 градусов будет стоить у производителя не менее 246 рублей. В рознице цена будет варьироваться от 286 (37-38 градусов) до 299 (39-40 градусов) рублей. За водку крепостью 55-56 градусов покупателям придется заплатить 464 рубля (сейчас 307 рублей). Цена на коньяк вырастет с 556 до 651 рублей, а на бренди — с 403 до 472 рублей, говорится в проекте приказа Минфина РФ.

Помимо этого, к Новому году в магазинах города может возникнуть острый дефицит красной икры. И это несмотря на то, что сейчас наблюдается заметный спад покупательского спроса на этот вид рыбной продукции. По подсчётам «Платформы ОФД» число покупок красной икры в Новосибирске в сентябре 2024 года сократилось на 8% год к году. Цены на икру в магазинах города сейчас начинаются от 800 рублей за баночку весом 140 граммов. У перекупов, которые привозят на продажу икру с Дальнего Востока, 0,5 кг продают за 3200 рублей. Для сравнения, в прошлом году в это время 0,5 кг икры стоили 2600 рублей.

Дефицит ожидается на фоне трехкратного падения вылова горбуши в этом году. К 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося составил 231 тыс. тонн, сократившись в 2,6 раза год к году и на 15% относительно 2022 года. Пока у оптовиков остаются запасы, сделанные в прошлом году, но ближе к новогодним праздникам закончатся и они.

— Рыбы в этом году меньше, икры мало, — подтвердил редакции один из перекупов. — К Новому году будет еще дороже, так как сейчас спрос на икру растет.

Ранее редакция сообщала о том, что готовая еда в Новосибирске может подорожать и первыми это ощутят любители суши и роллов.