Партию образцов спутника «Грифон» поставит НГУ для Роскосмоса

В 2024 году Новосибирский государственный университет (НГУ) и госкорпорация «Роскосмос» планируют поставку четырех опытных образцов космического спутника «Грифон» для мониторинга Земли.

Как сообщил на пресс-конференции ректор университета Михаил Федорук, задача вуза — создание опытных образцов. Серийное производство аппаратов будет осуществляться профильными предприятиями Роскосмоса.

Проект системы глобального мониторинга Земли «Грифон» является частью федерального проекта «Сфера», инициированного Роскосмосом. Головным исполнителем выступает Новосибирский государственный университет.

Предполагается, что группировка будет состоять из 136 космических аппаратов, созданных на базе платформы формата CubeSat. Благодаря этой системе, данные будут поступать с территории России каждые 30 часов, а по всему миру — не реже одного раза в 38 часов. Вывести спутники на орбиту планируют за два года – с 2024 по 2026.

Ранее редакция сообщала о том, что проектировкой и сборкой спутников «Грифон» заняты специалисты НГУ в Новосибирске.