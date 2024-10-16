Повысить штрафы за проезд под запрещающими знаками призвал депутат Аксененко

Новосибирский депутат Госдумы Александр Аксененко внесет предложение о повышении штрафов для водителей, которые не соблюдают требования, предписанные дорожными знаками. С инициативой о внесении изменений в статью 12.16 КоАП он выступит в ближайшее время.

По его словам, данная проблема актуальная и обоснованная. Подтверждением тому стала авария, которая произошла сегодня ночью на въезде на платину ОбьГЭС и спровоцировала утром огромную пробку.

— Тяжёлым грузовикам по дамбе ездить нельзя! Соответствующие знаки на въездах на плотину установлены, но водители режим проезда регулярно нарушают. Владельцам машин проще в случае чего заплатить штраф в 500 рублей, чем гонять фуру в объезд через Бугринский мост, — возмущается Аксененко.

Он подчеркнул, что помимо аварийных ситуаций, которые создают большегрузы, они «разбивают» дорогу и способствуют более быстрому износу дорожного полотна и конструкций плотины (из-за вибрации).

Проблема с контролем проезда большегрузов через дамбу ГЭС поднималась в Новосибирске неоднократно. Депутаты регионального парламента предлагали установить на дамбе передвижные пункты весогабаритного контроля или посты ГИБДД.

Стоит отметить, что Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) призывала принять решение об ограничении проезда большегрузов через дамбу ГЭС еще в июне прошлого года. Как отмечали в ассоциации, за 5 месяцев 2023 года через плотину ГЭС незаконно проехали 34 363 грузовика. Именно столько штрафов были выписаны нарушителям на основании материалов фотовидеофиксации.

Ранее редакция сообщала, что проездом грузовиков по селу Лекарственное Тогучинского района заинтересовалась прокуратура.