К «СмартСити» под Новосибирском начинают прокладывать инженерную инфраструктуру

Оператор проекта комплексного развития территории «СмартСити» АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» заключило договоры технологического присоединения с АО «РЭС», ФГУП «УЭВ» и МУП Новосибирска «Горводоканал» о подведении к микрорайону сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

К концу 2024 года ООО «Комонвелс Партнершип» должна завершить разработку мастер-плана «СмартСити». После этого АРЖС приступит к разработке проекта планировки и проектов межевания территории, а также к созданию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

— В марте 2025 года планируется объявить торги на право застройки земельных участков в «СмартСити», – сообщили в АО «АРЖС НСО».

Напомним, МУП «Горводоканал» в октябре уже объявило торги по выбору подрядчика для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и проведения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для строительства канализационных сетей «Территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». Стартовая цена контракта — 22,5 млн рублей, собственные средства МУП «Горводоканал». Срок выполнения работ — 375 дней с момента заключения договора.

Напомним, общая площадь первой очереди микрорайона «СмартСити» который будет создан до 2035 года в Советском районе города Новосибирска, составляет 178 Га. На территории 46,7 га предполагается возведение многоквартирных домов, строительство трех детских садов, двух школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения. В «СмартСити» также планируется создание высокотехнологичной научно- производственной зоны площадью 14,6 Га и общественно-деловых пространств площадью 16 Га. На территории около 40 га планирует создание парковой зоны.

Ранее редакция сообщала о том, что средства, полученные регионом в рамках реструктуризации 2\3 бюджетных кредитов, также планируется направить на развитие инфраструктуры в «СмартСити».