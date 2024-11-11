Подростков арестовали после нападения на продавца магазина под Новосибирском

В Новосибирской области суд избрал меру пресечения трём подросткам, обвиняемым в разбойном нападении на продавца магазина в Колывани.

По данным следствия, в ночь на 7 ноября школьники зашли в продуктовый магазин, где один из нападавших угрожал продавцу игрушечным пистолетом, также они угрожали женщине убийством. После этого нападавшие похитили четыре хот-дога на сумму 520 рублей и мороженое на сумму 850 рублей. Всего ущерб от преступления составил 1370 рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

— В отношении 15-летних обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении 16-летнего нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

В изоляции от общества несовершеннолетние разбойники будут находиться до 7 января 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске арестовали двух подростков, пытавшихся сбыть наркотики. Юные наркодилеры потрошили закладки в Дзержинском районе, чтобы потом сбыть дурь «потребителям» в Кировском.