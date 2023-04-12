Компания «Агросервис» построит музыкальную школу в Академгородке

Подведены итоги аукциона на строительство музыкальной школы по ул. Терешковой в Советском районе. Победителем признано ООО производственно- коммерческая фирма «Агросервис» (ООО ПКФ «Агросервис»), говорится на сайте госзакупок.

Напомним, что проектно-сметная документация для строительства музыкальной школы была разработана еще 8 лет назад. Сейчас детская музыкальная школа №10 располагается в цокольном этаже 130-го лицея. Строительство новой музыкальной школы будет осуществляться в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Согласно проектной документации, общая площадь здания составит 5620,5 кв. метров. Оно будет переменной этажности (максимальное количество этажей — 5), с подвальным помещением. Помимо 50 учебных классов, в музыкальной школе предусмотрены концертный зал на 350 человек, звукозаписывающая студия, библиотека и др.

Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика, на участие в тендере были поданы две заявки. Победитель снизил цену контракта более чем на 18,5 млн рублей, работы будут выполнены за 600 млн рублей. Работы по строительству должны быть завершены до 29 декабря 2025 года (включительно).

Компания «Агросервис» в настоящее время ведет строительство еще одного знакового объекта в Новосибирске — нового здания для лицея № 185 в Октябрьском районе. В нём предусмотрены бассейн, амфитеатр и большие окна с витражным остеклением. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на декабрь 2023 года.

По данным Seldon.Basis, ООО ПКФ «Агросервис» зарегистрировано в 1992 году. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме этого, компания работает еще по 25 направлениям. Уставной капитал — 40 млн рублей. Выручка в 2021 году составила 1,23 млрд руб. (-58%), чистая прибыль — 20,37 млн руб. (-91%). Генеральный директор — Светлана Григорьева. На счету компании 169 выигранных госконтрактов на общую сумму 17,7 млрд рублей. Единственным учредителем компании с 2002 года является Сергей Григорьев. В 2022 году Сергей Григорьев был задержан Управлением ФСБ по Новосибирской области по подозрению в хищении 21 млн рублей при строительстве детского сада и ремонта одного из подъездов в городе.

Ранее редакция сообщала, что объявлен аукцион на выполнение второго и третьего этапа строительства кампуса НГУ.