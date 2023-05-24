Один из крупнейших производителей инсулина в Европе намерен покинуть рынок России

Один из самых крупных в Европе производителей инсулина планирует уйти с рынка РФ. Компания Novo Nordisk вслед за американскими BMS и Eli Lilly передаст поставки своих препаратов в страну стороннему дистрибьютору, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники из фармрынка.

Собеседник издания отмечает, что вероятный претендент на управление российским бизнесом Novo Nordisk — швейцарская компания Swixx Biopharma, которой передали управление ушедшие ранее американские Bristol-Myers Squibb (BMS) и Eli Lilly.

Хотя США и страны ЕС не вводили санкции на поставки фармацевтических товаров в Россию, после начала специальной военной операции в Украине западные компании один за другим покидают российский рынок.

Так. в конце минувшего года Novo Nordisk предупредила Росздравнадзор о намерении прекратить поставки в РФ популярного препарата от диабета «Оземпик», несмотря на то, что в 2022 году объем продаж данного лекарственного препарата составил 2,2 млрд рублей. Это на 44% больше год к году.

Ранее редакция сообщала, что в бюджете РФ не нашлось достаточной суммы для борьбы с сахарным диабетом.