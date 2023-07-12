О главных задачах энергетической отрасли страны поговорим в номинации «Надёжная энергетика» от ПАО «Россети Сибирь»

От его стабильной работы зависит не только эффективное развитие экономики и её конкурентоспособность, но что особенно важно – обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами и повышение уровня жизни граждан страны.

Регионы Сибири обладают богатейшим запасом топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов и вносят существенный вклад в развитие энергосистемы страны. Сибирские энергетики достигают позитивных результатов по ключевым направлениям: модернизация объектов генерации, применение инновационных технологий, повышающих надёжность снабжения потребителей и соответствующих современным экологическим стандартам. Особое внимание уделяется направлению альтернативной энергетики, которая в перспективе обеспечит энергией население отдалённых и труднодоступных территорий округа.

В XVIII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» традиционно открыта для приема заявок номинация «Надёжная энергетика». Её учредителем является генеральный партнёр проекта ПАО «Россети Сибирь» – крупнейшее электросетевое предприятие Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня энергохолдинг продолжает стабильно работать и развиваться, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей. Идет освоение новых областей применения электроэнергии. Речь тут в первую очередь об экологических проектах энергокомпании:

— использование солнечной энергии для электрификации отдаленных труднодоступных уголков Сибири и Дальнего Востока (установка и обслуживание АГЭУ),

— развитие электротранспортной инфраструктуры в Сибири (установка зарядных станций для электромобилей в крупных городах и на междугородних направлениях),

— перевод частного сектора с печного на электрооотопление в крупных городах Сибири и Дальнего Востока.

Также важна работа специалистов компании в области информационной безопасности, снижения потерь электроэнергии и в целом повышения надежности и безаварийности энергосистемы.

«Главная задача информационного блока компании – донести до людей понимание, как работает энергосистема, как непрост труд современного энергетика. И тут мы как раз надеемся на журналистов, которые профессионально разберутся во всех нюансах отрасли и правильно и доступно донесут информацию до широких масс. Так мы совместно сможем повышать энергетическую грамотность населения. Ждем от участников конкурса «Сибирь ПРО» интересных и живых материалов на тему энергетики», — прокомментировала директор по связям с общественностью компании «Россети Сибирь» Анастасия Распопина.

Напомним, в ноябре 2022 года победители семнадцатого конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посетили филиал компании «Россети Сибирь» в Омской области и ознакомились с работой высокоавтоматизированной подстанции закрытого типа «Прибрежная».

Энергетики рассказали сибирским журналистам о производстве, приеме и распределении электрической энергии на подстанции, а также о вкладе компании в обеспечение экологической безопасности на прилегающей к подстанции территории. Кроме того, в г. Омске участники пресс-тура побывали в центре управления сетями одной из крупнейших энергосистем Сибири, где в режиме реального времени смогли увидеть все происходящие процессы в сетевом комплексе региона.

Победа в номинации «Надёжная энергетика» присуждается за материал или серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий. Речь идет о модернизации электросетевого комплекса регионов СФО, о прозрачности тарифообразования в отрасли, о ежедневном труде энергетиков, о реализации совместных с органами власти проектов с особо ярким подчеркиванием роли надёжной энергосистемы региона в дальнейшем развитии субъекта Федерации.

Учредителем номинации высоко оценивается объективность контента, использование современных трендов коммуникации с читателем, яркость и легкость изложения ключевой идеи.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «УК «ЭЛСИ», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск».