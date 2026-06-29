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Промышленность Экономика

Сибирь делает ставку на беспилотники

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Новосибирская область развивает инфраструктуру для гражданских БАС

Для Сибири с её обширными труднодоступными территориями и сложной логистикой беспилотная авиация становится не просто технологическим новшеством, а экономической необходимостью. Дроны уже сейчас открывают путь к принципиально иной системе доставки грузов, оперативному мониторингу инфраструктуры и спасению людей в удаленных районах.

Новосибирская область берет на себя роль локомотива этого процесса, формируя в регионе полноценную научно-производственную базу для разработки, испытаний и серийного выпуска гражданских беспилотников. Этот вектор развития получил поддержку на уровне макрорегиона — вопрос внедрения БАС (беспилотных авиационных систем) в гражданские перевозки был детально проработан на заседании Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Основные итоги и перспективные наработки в этой сфере будут представлены на главной отраслевой площадке года — XIII Международном форуме «Технопром-2026». Один из центральных треков форума полностью посвящен автоматизации и робототехнике. В его рамках эксперты и производители обсудят не только сами летательные аппараты, но и критически важные для их создания компоненты: развитие отечественной микроэлектроники, производство станков и комплектующих, а также внедрение промышленных роботов и цифровых систем на заводах.

Участники совещания подчеркнули, что для сибирских регионов с их удаленными поселками и селами беспилотные перевозки сулят колоссальные преимущества. Речь идет о доставке медикаментов и жизненно важных грузов в периоды распутицы, экстренном мониторинге пожаров и паводков, а также регулярном контроле состояния трубопроводов и ЛЭП без риска для людей.

XIII Международный форум «Технопром–2026» пройдет в Новосибирске 26-28 августа в рамках Российской научно-технологической недели.

Ранее редакция сообщала, что запуск синхротрона в Кольцово готовят к «Технопрому».

Источник фото: Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»

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Рубрики : Промышленность Экономика

Регионы : Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : Технопром промышленность беспилотники автоматизация

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Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

Годовая инфляция в Новосибирской области в мае замедлилась до 5,6% (видео)

Генриетта Строева, эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В мае сезонно снизились цены на перец, помидоры, огурцы и зелень. Это произошло за счет увеличения на рынке предложения как отечественной, так и импортной продукции.

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Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Компания «Колесити», специализирующаяся на продаже и установке шин на протяжении 15 лет, успешно нарастила темпы шиномонтажных работ, сократив их почти наполовину. Предприятие, обладающее обширной сетью мобильных мастерских в Новосибирске и собственным шинным складом, за время своей деятельности реализовало свыше миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Совместными усилиями с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа.

Ранее, до включения компании в национальный проект «Производительность труда», стандартное обслуживание автомобиля занимало порядка 55 минут. Благодаря проведенным преобразованиям, этот показатель удалось уменьшить на 50%, доведя время монтажа до чуть более 27 минут.

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Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в число восьми регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион может не возвращать более 2,33 млрд рублей.

Всего федеральные власти списывают долги на общую сумму 48,1 млрд рублей. Наибольшую сумму спишут Московской области — 30,48 млрд рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 5,62 млрд рублей. На третьем — Нижегородская область, которой простят 4,91 млрд рублей. Кроме того, в список вошли Волгоградская, Новгородская, Рязанская и Челябинская области.

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В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Автор: Юлия Данилова

Объём валового сбора лекарственных трав в Сибирском федеральном округе в 2026 году может вырасти на 8 % до 3,1 тысяч тонн. Об этом заявили эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка. Для сравнения, 2025 году сбор составил 2,82 тысяч тонн. В стране в целом было заготовлено 6,66 тысяч тонн (рост на 22,3% к 2024 году). На Сибирь уже приходится 43,2 % от всего объёма лекарственных трав, собранных в стране.

— Вскоре каждая вторая пачка лекарственного чая или настойки в России может быть произведена из лекарственных трав, выращенных в Сибири. Реализация инвестиционных проектов в этом направлении позволит нарастить объёмы производства и увеличить экспорт, — уверен Олег Князьков, заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

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Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

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Рост цен на бензин уже оказал влияние на инфляцию в Новосибирске в мае

Автор: Юлия Данилова

Годовая инфляция по итогам мая в Новосибирской области составила 5,6%. В целом по стране цены за год выросли меньше — на 5,3%, говорится в обзоре, представленном пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ.

При этом рост цен сдерживало сезонное удешевление тепличных овощей и зелени. Это связано с сокращением расходов на их производство, а также поступлением в регион фруктов и овощей нового урожая. Цены на плодоовощную продукцию в этом году в целом на 6% меньше, чем годом ранее. Эксперты Сибирского ГУ ЦБ констатируют, что в мае также подешевела молочная продукция. Наиболее серьезное снижение было замечено по маслу — на 10% к уровню 2025 года, до 1109 рублей за кг.

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