Сибирь делает ставку на беспилотники

Для Сибири с её обширными труднодоступными территориями и сложной логистикой беспилотная авиация становится не просто технологическим новшеством, а экономической необходимостью. Дроны уже сейчас открывают путь к принципиально иной системе доставки грузов, оперативному мониторингу инфраструктуры и спасению людей в удаленных районах.

Новосибирская область берет на себя роль локомотива этого процесса, формируя в регионе полноценную научно-производственную базу для разработки, испытаний и серийного выпуска гражданских беспилотников. Этот вектор развития получил поддержку на уровне макрорегиона — вопрос внедрения БАС (беспилотных авиационных систем) в гражданские перевозки был детально проработан на заседании Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Основные итоги и перспективные наработки в этой сфере будут представлены на главной отраслевой площадке года — XIII Международном форуме «Технопром-2026». Один из центральных треков форума полностью посвящен автоматизации и робототехнике. В его рамках эксперты и производители обсудят не только сами летательные аппараты, но и критически важные для их создания компоненты: развитие отечественной микроэлектроники, производство станков и комплектующих, а также внедрение промышленных роботов и цифровых систем на заводах.

Участники совещания подчеркнули, что для сибирских регионов с их удаленными поселками и селами беспилотные перевозки сулят колоссальные преимущества. Речь идет о доставке медикаментов и жизненно важных грузов в периоды распутицы, экстренном мониторинге пожаров и паводков, а также регулярном контроле состояния трубопроводов и ЛЭП без риска для людей.

XIII Международный форум «Технопром–2026» пройдет в Новосибирске 26-28 августа в рамках Российской научно-технологической недели.

Ранее редакция сообщала, что запуск синхротрона в Кольцово готовят к «Технопрому».