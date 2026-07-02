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Бизнес

Логистика и общепит лидируют в Новосибирске по количеству новых компаний

Автор: Юлия Данилова

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Однако, по итогам 2026 года ситуация может измениться

Бизнес уходит в ИП

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, падение спроса и все еще высокую ключевую ставку, по многим видам деятельности в Новосибирской области пока наблюдается рост числа игроков. Об этом сообщил Ярослав Короленко, директор Восточного макрорегионального центра СКБ Контур.

— Вклад логистики и транспорта во внутренний продукт региона достиг 11%. Оборот компаний, связанных с транспортом и логистикой в Новосибирской области, достиг почти 600 млрд рублей, — констатировал эксперт.

  • На втором общепит — на 6,6% до 4526 штук.
  • На третьем машиностроение и металлообработка — на 2,9% до 2974 штук.
  • На четвертом пищевая промышленность — на 2,7% до 1993 штук.

По данным Новосибирскстата, больше всего прибыли в Новосибирске в 2025 году получила отрасль транспортировки и хранения. Лидером по количеству организаций, закончивших год «в плюсе», по-прежнему является образовательная сфера.

Для сравнения, в целом прирост юрлиц и ИП в России составил 2,8% до 185 тысяч. Эту динамику обеспечили ИП — 7,8%, тогда как число юридических лиц, наоборот, снизилось на 3,1%, отметили к СКБ Контур. Новосибирские предприниматели ранее не исключали, что бизнес будет дробить компании и уходить в ИП, чтобы не платить НДС.

Негативный тренд

При этом Ярослав Короленко отметил, что отрицательная динамика финансовых результатов региональных компаний и предпринимателей, полученная уже в 2026 году, вызывает опасение экспертов СКБ Контур.

  • За пять месяцев 2026 года промышленное производство в регионе снизилось на 5,7%, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.
  • Сальдированные финансовые результаты бизнеса региона снизились почти на 90% за три месяца 2026 года.
  • Прибыль всего бизнеса снизилась на 55%,
  • Убыток вырос на 41%.
  • По итогам первого квартала 36% бизнеса региона показали убытки.

— Такая динамика — прямое следствие снижения спроса. Его можно проследить и по трафику электронного документооборота — за 2025 год он снизился на 0,7% (Данные приводятся по сервису Контур.Диадок, который используют почти 40% бизнеса региона. — Ред.), — комментирует Короленко.

Кстати, он не исключил, что в сентябре 2026 года у игроков сферы транспорта и логистики могут возникнуть новые сложности: из-за запуска электронных перевозочных документов.

— В Новосибирской области, как ключевом хабе между Востоком и Западом, изменения затронут множество компаний, — предупредил он.

По экспертным оценкам, пока эту технологию внедрили в свою работу около 10% ИП региона, занятых в перевозках.

Стоит отметить, что сейчас эксперты, опрошенные Infopro54, не исключают сокращение количества транспортных и логистических компаний из-за роста цен и дефицита топлива.

Что касается общепита, то компании этой отрасли получили льготу — освобождение от НДС — до конца 2026 года.  Рестораторы заявляют, что в условиях падения спроса они не потянут эти расходы и в 2027 году.

Ранее редакция сообщала о том, что делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : убытки промышленность прибыль общественное питание логистика

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Приставы изъяли имущество новосибирского «Сибсельмаша» у покупателей

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Как выяснил Infopro54, законодатели Хакассии обратились к новосибирским коллегам — в Заксобрание, а также в Минпромторг области, чтобы выяснить насколько эта проблема актуальна для нашего региона. В частности, есть ли случаи нарушения операторами онлайн-платформ прав и законных интересов местных товаропроизводителей при возврате денежных средств. Также представители Хакассии поинтересовались имеющемся в регионе опыте защиты местного бизнеса, работающего на онлайн-площадках. Аналогичный запрос поступил в региональное отделение «Опоры России».

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