Кадровую проблему школ в Новосибирске решат с помощью воспитателей

Несмотря на сокращение количества дошкольников в Новосибирске, в мэрии не намерены терять работающих с ними воспитателей.

— Мы работаем над тем, чтобы использовать готовых специалистов-воспитателей, которые могут перейти в общеобразовательную школу, чтобы вести началку. Такие примеры есть. Нам хотелось бы сохранить опытный контингент педагогов и задействовать его в общеобразовательных учреждениях, — отметил на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Старший воспитатель новосибирского детского сада Ольга Р. рассказала редакции Infopro54 о том, что информация о возможном переходе на должность воспитателя начальных классов в их сфере пока не распространялась

— Не удивлюсь, если это произойдет, так как количество всевозможных курсов переподготовки, которые мы проходим, растет с каждым годом. Часто вместе с нами учатся педагоги начальных классов школ, поэтому я могу сравнивать их и наш уровень образования — он не сильно отличается. Кроме того, сейчас очень много аккредитованных онлайн-программ с помощью которых, при желании, можно самостоятельно подтянуть свои знания и заполнить пробелы, — пояснила собеседница редакции. — Если мне поступит такое предложение, то я соглашусь, так как привилегий у школьных педагогов гораздо больше, чем у воспитателей, и зарплата выше.

Кстати, Регина Панихидина, заведующая детским садом №411 сообщила на пресс-конференции, что функционал сотрудников дошкольных образовательных учреждений расширяется. В детсадах города реализуют только привычные программы художественно-эстетического цикла, но и краеведения, фольклора, ментальной математики, робототехники, ИТ. То есть программы профориентации начинаются уже на дошкольном уровне.

По словам Рамиля Ахметгареева, ежегодно в школы города приходит около 250 молодых педагогов, 90% из них остаются работать в образовательных учреждениях. Средний возраст учителя сегодня составляет 49 лет (ранее 53 года).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские школы заявили о кадровом голоде перед 1 сентября.