Новосибирские ученые создали стенд для проверки несущих конструкций синхротрона СКИФ

Новосибирские ученые создали измерительный стенд для проверки точности и стабильности несущих конструкций Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщили в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Это совместная работа специалистов ИЯФ СО РАН, ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН (ИНГГ СО РАН).
Как уточнили ученые, при сборке основного кольца синхротрона будут использоваться гирдеры. Это подставки длиной от 3 до 4,5 метров и весом около 5 тонн. Именно на них будут выставляться более 1000 магнитных элементов ускорительного кольца (фокусирующих и поворачивающих магнитов). Всего проектом предусмотрено 114 гирдеров.
— Из-за того, что размер пучка в ускорителе совсем маленький, то есть частицы в пучке сильно сконцентрированы, любые возмущения почвы сказываются на нем. Например, где-то проедет поезд и раскачает грунт, вибрация вызовет колебания в несколько миллиардов раз меньше метра, но это может существенно изменить параметры пучка. И гирдеры нам помогут не только быстрее выставить всю магнитную структуру, потому что на одну подставку может быть установлено несколько магнитов, но и сделать это более качественно – они помогут добиться необходимой точности выставки и защитят от естественного и техногенного вибрационного фона, — отметил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Григорий Баранов.
— Ошибка выставки магнитов относительно этой орбиты порядка 30 микрон. Выставка должна быть суперточной, практически близкой к физическому пределу, — подчеркнул он.
Измерительный стенд создан на основе оборудования СибНИА и ИНГГ СО РАН. Сейчас специалисты отрабатывают методики на прототипе гирдера.
— Частотный диапазон, который мы рассматриваем, включает колебания, регистрируемые в полосе от 1 до 200 Герц, – добавляет научный сотрудник ИНГГ СО РАН и старший научный сотрудник Передовой инженерной школы НГУ Петр Дергач. – Все высокоамплитудные колебания, находящиеся ниже – это уже сигналы от землетрясений, которые приходят на всю площадку практически одновременно. Более высокочастотные колебания быстро затухают в рыхлом приповерхностном слое и не доходят до объекта. Нас, прежде всего, интересуют локальные источники сейсмических шумов, такие как: проезжающие неподалеку грузовые автомобили, поезда, а также промышленные объекты – именно от них приходят волны определенных частот, которые, дойдя до гирдеров, могут усилиться и нарушить стабильность пучка заряженных частиц.
Напомним, строительство ЦКП «СКИФ» ведется в окрестностях наукограда Кольцово. В его состав войдут 30 экспериментальных станций. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+. Планируется, что в декабре 2024 года будут запущены синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации.
Ранее редакция сообщала, что монтаж оборудования на СКИФе начнут в марте-апреле 2024 года.
Фото предоставлено ИЯФ СО РАН
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