Кадровый голод и зарплатный потолок испытывает рынок труда Новосибирской области

В Новосибирской области сохраняется серьёзный кадровый дефицит. При этом уровень безработицы в регионе по официальным данным на начало июня составлял 0,5%, а в Новосибирске — 0,3%. Это почти на 25% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

— Сокращается и численность рабочей силы. Если в 2020 году в Новосибирской области насчитывалось 1,43 миллиона трудящихся, то к 2025 году их количество уменьшилось на 56 тысяч человек, по данным Росстата, — рассказала Сибкрай.ru генеральный директор сервиса по поиску работы и найму персонала GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По её словам, на одного жителя региона в среднем приходится по 23 открытые вакансии. Нехватка кадров вынуждает работодателей заманивать или удерживать сотрудников, повышая вознаграждение. По данным GdeRabota.ru, за последний год средняя зарплата выросла на 37,6% и составила 91,7 тыс рублей, что на 16% ниже общероссийского показателя (106,4 тыс рублей). Стоит отметить, что по данным Новосибирскстата, по итогам первого квартала 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в регионе — 78 тысяч рублей.

Помимо зарплаты работодатели ищут дополнительные инструменты, которые помогут привлечь потенциальных работников. Наиболее распространенными являются полисы ДМС, гибкий график работы или компенсация проезда до офиса. В крайних случаях, компании берут в свой штат кандидатов без опыта и «возрастных» соискателей.

По данным аналитиков сервиса, за последний месяц работодатели Новосибирской области опубликовали 97,9 тысячи предложений о работе, почти четверть из них (23,4%) приходится на рабочий персонал. Далее идут сфера продаж (10,9%), а также транспорт и логистика (10%). Средний заработок в этих сферах составляет 131 тыс рублей, 63 тыс рублей и 104 тыс рублей соответственно.

Екатерина Агаева считает, что в ближайшее время ситуация на рынке труда Новосибирской области кардинально не изменится, а количество трудоспособного населения продолжит падать.

Напомним, в конце мая на конференции «Т-Бизнеса» для руководителей средних и крупных компаний в Новосибирске руководитель проектов hh.ru, HR-эксперт, советник предпринимателей Елена Лондарь также отмечала усиление дефицита кадров из-за сокращения населения в возрасте 20-39 лет, а также из-за того, что двое из трех людей готовы менять работу. По ее словам, на предприятиях РФ сохраняется низкая производительность и автоматизация труда.

Эксперт подчеркнула, что главной внутренней причиной дефицита является зарплата «не в рынке». На втором месте — тяжелые или непривлекательные условия труда. На третьем — недостаточная автоматизация бизнес-процессов. Она также рекомендовала новосибирским компаниям вкладываться в развитие HR-бренда компании, который позволит конкурировать за кадры на рынке.

Ранее директор HR-центра Алла Литвинова прокомментировала, где находится грань между кадровым голодом и дефицитом хорошей работы.