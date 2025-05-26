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В России реализуется сценарий «мягкой посадки» экономики

  • 26/05/2025, 15:45
Автор: Юлия Данилова
В России реализуется сценарий «мягкой посадки» экономики
На конференции «Т-Бизнеса» для руководителей средних и крупных компаний в Новосибирске обсудили вызовы, с которыми сегодня сталкиваются компании, а также варианты их решения

Вызовы рынка

Ключевые тренды российского рынка и макроэкономики на 2025 год обозначила главный экономист «Т-Банка» Софья Донец в ходе конференции «Т-Банка» для руководителей среднего и крупного бизнеса в Новосибирске.

  • Визуально рост ВВП продолжается, но наблюдается торможение динамики: с 4% в прошлые годы до 1,5%.

— Охлаждение рынка — это нормально. В лидерах прошлого года были торговля, финансовый сектор ― быстрорастущие сектора, часто ассоциирующиеся с перегревом рынка. С середины 2024 года мы наблюдаем плато по экономической активности. Не так много секторов показывают рост. Замедление заметно в строительстве, обрабатывающей промышленности. Также под давлением находятся добыча угля и металлов в сибирском регионе. Но есть группа лидеров. Среди них фарма, которая актуальна для Новосибирской области. Во многом этому способствовали импортозамещение и новые возможности для расширения продуктового спектра и рынков сбыта. В последние годы динамично развивались строительство, производство, сфера услуг, логистика, финансы и ИТ, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, сейчас в экономике России наблюдается сценарий «мягкой посадки». И главное — приземлиться и вырулить, а не рухнуть.

  • В 2025 год Россия вошла с максимальной с 90-х годов налоговой нагрузкой. Особенно экстремален эксперимент по росту налога на прибыль с 20 до 25%. Параллельно изменяется тактика взимания налогов, ужесточились кредитные условия, продолжается обострение внешней политики.

— В потребительском секторе мы видим определенную экономию: как в сегменте непродовольственных товаров, так и широком спектре базовых расходов. Потребитель достает из виртуального кошелька на 10% больше, чем год назад, но это только покрывает рост цен. Сбережения госбюджета, накопленные за 10 лет до 2022 года, закончились после нескольких лет высоких трат, и мы переходим на «самообеспечение», в том числе за счет рекордного роста налоговой нагрузки, — констатировала Софья Донец.

При этом она отметила, что возможность дальнейшего повышения налоговой нагрузки с горизонта не ушла, так как расходы бюджета сокращаться не будут. Если начнут падать цены на нефть, налоги продолжат расти.

  • Одна из болевых точек российского бизнеса и экономики в последние три года — дефицит кадров и «перегрев» зарплат.

— Дефицит кадров ― долгосрочный тренд, актуальный не только для России, к которому нужно адаптироваться, и этот процесс мы будем наблюдать в 2025 году. Большинство предпринимателей к сложившейся ситуации уже привыкли либо смирились с ней, — поясняет аналитик.

  • Эксперты «Т-Банка» прогнозируют, что в июне ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки, чтобы не получить «жесткую посадку» экономики во второй половине 2025 года. Это станет возможным благодаря совокупности реализовавшихся факторов: замедлению инфляции, снижению инфляционных ожиданий, замедлению кредитования и снижению напряженности на рынке труда.

— Инфляция замедлилась ниже 10%, темпы роста цен в апреле вдвое ниже тех, которые наблюдались в четвертом квартале 2024 года. По нашим оценкам, это может создать предпосылки для снижения «ключа» на 4-5%. Инфляционные ожидания отползают от края. Компании планируют повышать зарплаты: всего на 1,5% на ближайшие месяцы, но это тоже повышение. Кредитование охлаждается, причем, скорее, по кризисному сценарию. При этом из 11 стран, где ключевая ставка ЦБ сейчас составляет более 20%, в России самая низкая инфляция, — подчеркивает Софья Донец.

  • В банке ожидают, что в 2025 году произойдет ослабление рубля до 95-100 рублей за доллар. Разворот ожидается в июле-августе.

— Волатильность рубля увеличилась, российский рынок живет на торговых потоках, развороты курса стали более резкими и непредсказуемыми, и в нынешней ситуации хеджирование валютных рисков является наиболее разумной стратегией, — отметила Софья Донец.

Деньги должны работать

Участники конференции также интересовались инструментами управления ликвидностью. Как выяснилось в ходе опроса, большинство новосибирских предпринимателей предпочитают хранить временно свободные деньги на депозитах. Тем не менее число новосибирских компаний, которые инвестируют свободные средства в биржевые инструменты через брокерскую платформу «Т-Банка», увеличилось примерно на 10% за последний год. Также за последний год на 29% вырос доход новосибирских компаний-клиентов «Т-Бизнеса» от инвестиций свободных средств в биржевые инструменты — юрлица совокупно заработали почти 30 млн рублей.

Дмитрий Даниленко

Дмитрий Даниленко, директор по развитию денежного рынка Московской биржи, отметил, что сейчас пользуются спросом инструменты денежного рынка, которые позволяют размещать и привлекать средства на небольшой срок под залог ценных бумаг по ставке близкой к ключевой.

— Объемы операций на денежном рынке стабильно увеличиваются, в том числе благодаря притоку средств частных инвесторов и бизнеса разного масштаба. Через фонды денежного рынка пришли более 1 трлн рублей. С помощью брокерского доступа на бирже совершают операции уже около 6 тысяч корпоративных клиентов, — пояснил Даниленко.

Прямой доступ на денежный рынок начинается от 500 млн рублей собственного капитала для юрлиц. Однако, используя брокерский доступ, к рынку РЕПО бизнесу можно подключиться и с любым объемом капитала. В восемь раз за два года увеличилось количество компаний на денежном рынке Московской биржи ― во многом благодаря развитию брокерских сервисов для компаний, подчеркнули на конференции.

Востребованность инвестиционной платформы для бизнеса подтвердили и в «Т-Банке». С развитием биржевой инфраструктуры бизнесу стали доступны инструменты для повышения доходности свободных средств как альтернативы традиционным депозитам. Крупный и средний бизнес часто используют биржевой овернайт, который позволяет компаниям получать прибыль от временно свободных денежных средств, не выводя их из оборота. Такие сделки можно совершать в рублях и юанях.

Вкладываться в развитие HR-бренда

Елена Лондарь

Елена Лондарь, руководитель проектов hh.ru, HR-эксперт, советник предпринимателей, более детально прокомментировала ситуацию на рынке труда и кадровую политику, которую желательно проводить компаниям. Она также наблюдает первые признаки восстановления баланса, но на среднесрочном горизонте ситуация остается напряженной.

— Это связано с дефицитом рабочей силы, который усиливается из-за сокращения населения в возрасте 20-39 лет, а также из-за того, что двое из трех людей готовы менять работу. На предприятиях РФ сохраняется низкая производительность и автоматизация труда, — пояснила Лондарь.

Кроме того, эксперт отметила, что профессиональное образование не совпадает с потребностями рынка. В Новосибирской области, по ее словам, самая высокая конкуренция в самых массовых с точки зрения спроса профобластях (hh-индекс):

  • стратегия, инвестиции, консалтинг — 22,6,
  • искусство, развлечения, массмедиа — 22,2,
  • высший и средний менеджмент — 16,2,
  • маркетинг, реклама, PR — 14,9,
  • административный персонал — 12,1,
  • управление персоналом, тренинги — 10,3,
  • информационные технологии — 9,7,
  • закупки — 9,6,
  • домашний, обслуживающий персонал — 9,4,
  • страхование — 9,3.

— По данным на апрель 2025 года, в регионе больше всего от дефицита кадров страдают розничная торговля, медицина и производственная сфера. Наиболее заметный рост числа активных резюме наблюдается в автомобильном бизнесе. На втором месте — рабочий персонал, — констатировала эксперт.

Елена Лондарь подчеркнула, что главной внутренней причиной дефицита является зарплата «не в рынке». На втором месте — тяжелые или непривлекательные условия труда. На третьем — недостаточная автоматизация бизнес-процессов. Она также рекомендовала новосибирским компаниям вкладываться в развитие HR-бренда компании, который позволит конкурировать за кадры на рынке.

Преодолевая вызовы

Участники конференции призвали новосибирских предпринимателей не опускать руки и не бояться трудностей. В качестве примера своим кейсом поделился Роман Аранин, изобретатель и социальный предприниматель, генеральный директор Observer. Он рассказал, что до 2004 года был успешным предпринимателем, руководителем компании «Р-стайл», обеспечивал практически весь Калининград обоями и сантехникой. С партнерами-итальянцами начинал строить в городе обойную фабрику.

Роман Аранин

— До лета 2004 года я жил в режиме: подъем в 6 часов, кросс 5 км, ребенка ― в садик, сам ― в спортзал, 9 часов в офисе, а вечером, в зависимости от силы ветра, либо параплан, либо виндсерфинг, пока солнце не сядет. Летний день 2004 года, неудачный ветер, не тот мотор, плохая подготовка к полету ― и авария, граничащая с катастрофой, долгое восстановление, инвалидная коляска, — вспоминает Роман Аранин.

В 2009 году на прогулке Роман выпал из коляски лицом на асфальт, и это стало последней каплей. Практически в гараже на коленках, вместе с партнером, одноклассником и другом Борисом Ефимовым они собрали первую модель коляски. Так началась история вездехода и история новой компании. В 2020 году партнеры запустили производство, на котором работают инвалиды-колясочники, а также начали строить адаптированные дома для сотрудников, в 2022 году открыли реабилитационный центр «Ковчег».

Оскар Конюхов

Оскар Конюхов, сын путешественника Федора Конюхова, рассказал о том, как готовится к своим экстремальным экспедициям, и отметил, что эта подготовка очень сильно напоминает запуск нового проекта в бизнесе.

— Для меня каждая экспедиция или проект — стартап. За этим следует анализ: какой у нас есть инструментарий, опытная многопрофильная команда, современные технологии, доступ к ресурсам (в том числе и интеллектуальным). Любой проект мы оцениваем с точки зрения ― чем мы лучше, какие у нас конкурентные преимущества. Мы изучаем опыт предшественников. Кто был до нас, кому принадлежит действующий рекорд, если нет рекорда, но были попытки, мы изучаем неудачный опыт предшественников. Готовится план реализации проекта и под него идет поиск финансирования. Все проекты начинаем реализовывать за свой счет (никто на старте не даст финансирование), — отметил спикер.

Эксперт рекомендовал новосибирцам ставить долгосрочные цели и планировать свою жизнь из расчета, что на Большую мечту уйдут 10 лет.

— Если вы планируете взойти на Эверест, начинайте готовится к Эльбрусу. Вас не должна пугать масштабность цели. Путешествие в 35 тысяч километров начинается с первого шага, — резюмировал Оскар Конюхов.

Фото предоставлены организаторами мероприятия, пресс-службой Т-Банка

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Т-Банк Софья Донец банки


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