Алла Литвинова: На рынке труда в 2025 году корона упадет у многих

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказала Infopro54 о том, что на рынке появляется все больше резюме топ-менеджеров и дорогостоящих специалистов. Они не могут найти работу на фоне жесткого кадрового голода.

Мы находимся в апогее кризиса

— Алла, как изменился рынок труда в 2025 году? Наблюдаете ли вы появление новых трендов?

— С одной стороны, кадровый голод на рынке как был, так и остался. Однако наиболее сильно он ощущается в линейных ручных профессиях, в ремесленном труде. Сейчас на рынке по-прежнему требуется очень много сварщиков, фрезеровщиков, токарей, водителей разных категорий, медсестер, санитарок, официантов, поваров, швей и т.д. И здесь проблема с дефицитом кадров будет только обостряться, что объясняется двумя ключевыми причинами. Первая — популяризация этих профессий недостаточна, и многие молодые люди, которые выпускаются из вузов и колледжей, не особо хотят работать руками. Вторая причина — физиологическая, нас догнала низкая рождаемость 90-х годов, мы провалились в демографическую яму.

Я бы еще выделила ситуацию с гонкой зарплат, когда руководители компаний переманивают друг у друга специалистов, предлагая более высокие заработки и загоняя себя и весь рынок в тупик. Наиболее актуальна эта проблема для легкой промышленности, где швеи коллективами перебегают с фабрики на фабрику из-за небольшого повышения стоимости нормочаса.

Однако в 2025 году ситуация начала меняться.

— С чем это связано?

— Думаю, что мы сейчас находимся в апогее кризиса. События 2022 года и введенные против России санкции очень сильно изменили нашу экономику, так как разрушились многие логистические цепочки, и бизнесу пришлось сильно перестраиваться. На тот момент у компаний были определенные финансовые подушки. Однако эти накопления имеют свойство заканчиваться, и сейчас мы находимся в апогее кризиса. Количество банкротств бизнеса увеличивается, и причиной тому не только финансовые сложности у предпринимателей, но и рост дебиторской задолженности у их клиентов. Рост долгов по цепочке приводит к росту долгов по зарплате, сокращению затрат на рекламу и маркетинг, оптимизации персонала. Многие компании уже не могут давать большие зарплаты, чтобы соревноваться на рынке труда за кадры. Мало того, мы видим, что работодатели сокращают должности, объединяют полномочия разных специалистов.

— Какие должности чаще всего попадают по сокращение?

— Это маркетологи, специалисты, занимающие различные руководящие позиции, бизнес-тренеры, HR-директора. Нередки ситуации совмещения должностей, когда руководитель отдела маркетинга назначается руководителем отдела продаж. Менеджер по закупкам выполняет работу логиста. Проще добавить такому сотруднику 10-15 тысяч к зарплате, чем держать закупщика и логиста и каждому платить по 60 тысяч рублей. В HR-подразделении оставляют рядовых сотрудников, которые занимаются только подбором персонала, и убирают тех, кто отвечал за корпоративную культуру, адаптацию и т.д. Мы видим, что компании стали меньше обращаться за услугами по подбору персонала, предпочитая искать кадры собственными силами. Это неправильно, но бизнес режет затраты там, где не видит большой КПД, и предпочитает перенаправлять ресурсы на линейных сотрудников, которые создают продукт или услугу, то есть несут деньги в компанию.

Понятно, что людей просят уйти по собственному желанию, так как по сокращению компания должна будет выплачивать сотруднику несколько окладов. Таков сейчас рынок — приходится договариваться.

«Белые воротнички» — администраторы, юристы, бухгалтеры — выводятся на аутсорс. Некоторые компании в таком формате даже заключают договоры с финансовыми директорами.

Есть большие сокращения в банках, так как на рынке финансовых организаций идут процессы слияния/поглощения. Кроме того, из-за высокой ключевой ставки просело кредитование, и людей увольняют целыми отделами. Особенно это касается ипотечного кредитования.

То есть бизнес старается максимально сократить затраты.

Зарплаты топов сдуваются

— Получается, под угрозой увольнения сегодня оказались люди, занимающие высокооплачиваемые топовые позиции?

— Да. Только к нам за март уже прилетели около 30 резюме от топов-управленцев, которые говорят, что ничего не могу найти на рынке, не понимают, что происходит с работой. Они в шоке от зарплат, которые предлагаются по аналогичным позициям. Причем речь идет об очень квалифицированных, опытных людях. Ранее от этой категории соискателей в месяц поступали 1-2 резюме.

Думаю, что этот тренд будет развиваться в геометрической прогрессии, и это окажет очень сильное влияние на рынок. У нас был период, когда очень сильно раздулись зарплаты, причем этот процесс был совершенно экономически необоснованным. Например, средний маркетолог стоит на рынке 130 тысяч рублей, но есть компания с деньгами — и она готова переманить хорошего специалиста. Она ставит в вакансии зарплату в 200 тысяч рублей. Маркетологи думают: «Ага, значит, у нас на рынке такие зарплаты» — и начинают в своих вакансиях указывать желаемый заработок в 150, 180, 200 тысяч рублей. Но не все компании могут себе такие суммы позволить.

Думаю, что период раздутых зарплат у нас заканчивается. Компании физически не могут платить специалистам такие деньги и предпочитают брать менее опытного и недорогого маркетолога, которого учат тем навыкам, что необходимы конкретному бизнесу. В целом бизнес стал меньше придираться к кандидатам, брать менее опытных сотрудников. Зарплаты сдуваются.

— Как этот тренд повлияет на переоцененных специалистов?

— Высокооплачиваемый эксперт, который ходит по рынку ради денег, останется не у дел. Ему придется усмирять свои амбиции и гонор, но на это потребуется время. Многие еще не в курсе того, какая ситуация складывается на сегменте топ-вакансий, и по-прежнему пребывают в иллюзии о наличии кадрового голода, но ситуация кардинально изменилась. По факту на рынке предлагаются либо позиции стажеров с низкими зарплатами, либо супервакансии, которые реально могут потянуть единицы.

Так что в 2025-2026 годах короны со многих людей упадут — это 100%.

— В каких отраслях ситуация более благополучна?

— Это те отрасли, которые получают денежные дотации со стороны государства, или в целом в них крутится много денег. Прежде всего, это логистические компании, работающие с Китаем. Инжиниринговые компании, выпускающие различную востребованную на рынке продукцию или работающие с заказами государственного масштаба. Меньше рисков для сокращения у инженеров, от знаний и навыков которых зависит исполнение этих заказов. Третье — это IT-отрасль, где сейчас довольно много денег.

К наиболее пострадавшим отраслям, помимо недвижимости, я бы отнесла общепит, где с нового года повышен НДС. По нашим наблюдениям, посещаемость ресторанов в Новосибирске сильно снизилась, так как у людей не очень много денег.

— А искусственный интеллект может изменить расклад на рынке труда?

— Сейчас многие компании вкладываются в ИИ, но речь идет о замене части ручного труда. Например, в маркетинге много чего можно передать искусственному интеллекту. Но это не означает, что он полностью заменит людей. Думаю, что компании будут оптимизировать должности, обязанности сотрудников, чтобы выиграть по деньгам, по зарплате, но именно замена человека на ИИ не будет самоцелью.

Алла Литвинова — основатель и собственник «HR-центра Аллы Литвиновой». Более 10 лет опыта в HR. Обладатель премии Novosibirsk Business Awards-2023 в номинации «HR-эксперт». Обладатель медали от мэра города Новосибирска за трудовую доблесть. Руководитель комитета по управлению и развитию персонала в Новосибирском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ». Член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Ранее редакция сообщала о том, что подростки получили свыше 240 тысяч приглашений на работу в Новосибирской области.