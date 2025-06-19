Ростом фальшивых документов у мигрантов в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин

В Новосибирской области, как сообщает Центральный аппарат СКР, распространяются фальшивые документы о гражданстве. Неизвестные активно предлагают свои услуги, а полиция бездействует, заявляя об отсутствии доказательств.

По этому факту Следственный комитет России по Новосибирской области проводит проверку.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщает пресс-служба СКР.

В Новосибирской области незаконным бизнесом по легализации мигрантов из ближнего зарубежья чаще всего занимаются их соотечественники, получившие российское гражданство. Злоумышленники обычно работают группами, иногда даже семьями, чтобы помогать землякам. Одна из таких групп за вознаграждение оформила фиктивные трудовые договоры и поддельные документы для более чем 300 человек из Средней Азии. Руководила этим бизнесом удаленно 36-летняя женщина. Сейчас она в федеральном розыске, а её муж, который также участвовал в преступлении, находится под домашним арестом.

За организацию незаконной миграции группой лиц грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Кроме того, могут назначить штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 3 до 5 лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что хостел с нелегальными мигрантами накрыли силовики в новосибирском СНТ. На хозяина жилища и его квартирантов составили административные протоколы.