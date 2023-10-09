В Новосибирске банкротят строительную компанию АСК

В арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от бизнесмена Андрея Веклича с требованием о банкротстве ООО СК «Аск». Информация об этом размещена в картотеке суда. Информация о причинах обращения не указано, сумма требований составляет 9 млн рублей.

Дата заседания пока не назначена.

По данным Seldon Basis, ООО СК «Аск» образовано в 2015 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Единственным учредителем и директором компании является Сергей Веклич. Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 372,4 млн рублей (в 2021 году— 128,8 млн рублей), чистая прибыль —1,4 млн рублей (в 2021 году — 549 тысяч рублей). В активе компании восемь госконтрактов в качестве поставщика на общую сумму 605 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено c ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (основной заказчик). Среди контрактов строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Новосибирском, Мошковском, Купинском и Северном районах, реконструкция здания поликлиники Колыванской ЦРБ и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса для колледжа олимпийского резерва на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

Согласно сервису, у Сергея Веклича был совместный бизнес с истцом Андреем Векличем (в июня 2016 года они оба являлись соучредителями ООО «Сибстройсервис». В 2017 году Сергей Веклич вышел из состава учредителей компании. На данный момент 100% уставного капитала принадлежит Татьяне Пронюшкиной. В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение введено наблюдение.

Ранее редакция сообщала, что Межрегиональный агропромышленный распредцентр хотят признать банкротом в Новосибирске.