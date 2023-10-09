Рекламодателям

В Новосибирске банкротят строительную компанию АСК

  • 09/10/2023, 19:40
Автор:
В Новосибирске банкротят строительную компанию АСК
Сумма требований составляет 9 млн рублей.

В арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от бизнесмена Андрея Веклича с требованием о банкротстве ООО СК «Аск». Информация об этом размещена в картотеке суда. Информация о причинах обращения не указано, сумма требований составляет 9 млн рублей.

Дата заседания пока не назначена.

По данным Seldon Basis, ООО СК «Аск» образовано в 2015 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Единственным учредителем и директором компании является Сергей Веклич. Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 372,4 млн рублей (в 2021 году— 128,8 млн рублей), чистая прибыль —1,4 млн рублей (в 2021 году — 549 тысяч рублей). В активе компании восемь госконтрактов в качестве поставщика на общую сумму 605 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено c ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (основной заказчик). Среди контрактов строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Новосибирском, Мошковском, Купинском и Северном районах, реконструкция здания поликлиники Колыванской ЦРБ и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса для колледжа олимпийского резерва на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

Согласно сервису, у Сергея Веклича был совместный бизнес с истцом Андреем Векличем (в июня 2016 года они оба являлись соучредителями ООО «Сибстройсервис». В 2017 году Сергей Веклич вышел из состава учредителей компании. На данный момент 100% уставного капитала принадлежит Татьяне Пронюшкиной. В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение введено наблюдение.

Ранее редакция сообщала, что Межрегиональный агропромышленный распредцентр хотят признать банкротом в Новосибирске.

 

Фото: freepik.com, fabrikasimf

204

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство бизнес банкротство


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52
Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО
29/09/23 13:15
Предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия
29/09/23 9:39

Партия Яблоко выдвинет своих кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

Такое решение было принято на заседании регионального бюро партии.
Читать далее >>

Урожай зерновых убран на 63 процента в Новосибирской области

Технические культуры убраны на 35 процентах площадей.
Читать далее >>

Новосибирский авиазавод передал Минобороны России вторую за год партию фронтовых Су-34

Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний.
Читать далее >>

Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к владельцу СИБЭКО

Финансовые средства, по договоренности с прокуратурой, энергетики направят на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей.
Читать далее >>

Увеличить в 2,5 раза ремонты на теплосетях в Сибири поручил полпред

В минувшем ремонтном сезоне в округе отремонтировано более 468 километров тепловых сетей.
Читать далее >>

Снова высадили яблони на Михайловской набережной Новосибирска

На этот раз российской селекции: в мэрии города заверяют, что они сверхустойчивы к морозам.
Читать далее >>

У бизнеса вырос интерес к социальному страхованию в Новосибирске

Это один из ключевых трендов, которые сформировались на страховом рынке в 2023 году.
Читать далее >>

Суд оставил без изменений приговор экс-советнику гендиректора Сибэлектротерм Олегу Утиралову

Ранее ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом в размере 500 000 рублей.
Читать далее >>

Владелец кафе в Первомайском сквере подал иск к мэрии Новосибирска на 250 млн рублей

Спор между муниципалитетом и арендатором земли, где расположено кафе, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой,
Читать далее >>

Группа Самолет опротестовывает проект КРТ в Советском районе Новосибирска

Претензии к документации по комплексному развитию территории высказали уже двое застройщиков.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Михаил Лабудин: Я не знаю, почему в Новосибирске нет промышленного кластера

Регионы упускают инвесторов, готовых вложить деньги в промышленные проекты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске банкротят строительную компанию АСК
9/10/23 19:40
Бизнес
Эксперты оценили, что могут отрубить от западного программного обеспечения в Новосибирске
9/10/23 18:12
Бизнес Город
Суд отказал собственнику здания Park Cafe в Новосибирске в аресте счетов мэрии
9/10/23 18:03
Бизнес Власть
Проект поликлиники на ОбьГЭСе прошел Госэкспертизу
9/10/23 16:54
Город Медицина
К концу недели похолодает в Новосибирске
9/10/23 16:47
Общество
Водитель за наезд на палатку с рыбаками получил год исправительных работ
9/10/23 16:44
Право&Порядок
Судебные приставы Новосибирска за неделю выдворили 33 нелегальных мигранта
9/10/23 15:59
Общество
Партия Яблоко выдвинет своих кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска
9/10/23 15:40
Власть Политика
Автозаправки сети ЛУКОЙЛ исчезнут из Новосибирской области
9/10/23 15:37
Бизнес Общество
Центр здоровья и спорта Акватонус выставлен на продажу в Новосибирске
9/10/23 14:58
Бизнес Недвижимость
Курорт Сбера «Манжерок» до конца года высадит на Алтае 1,5 млн саженцев хвойных деревьев
9/10/23 14:26
Власть Общество
Туроператорам рекомендовали остановить в Новосибирске продажу туров в Израиль
9/10/23 13:51
Общество Туризм
Форум «Строим Будущее - Сибирь» получил высокую оценку и станет ежегодным
9/10/23 13:12
Недвижимость
Новосибирец в маске и с отверткой напугал беременную женщину с маленьким ребенком
9/10/23 13:01
Происшествия
Медсестра, сделавшая снимок обнаженной пациентки, объяснила свой поступок
9/10/23 12:54
Общество
Урожай зерновых убран на 63 процента в Новосибирской области
9/10/23 12:41
Агропром
12-этажный корпус научно-исследовательского института построит Элтекс в Новосибирске
9/10/23 12:19
Бизнес Инновации Недвижимость
Какие дополнительные выплаты положены пенсионерам Новосибирской области
9/10/23 12:03
Общество
В Новосибирской области открыли кабинеты медико-психотерапевтической помощи для участников СВО
9/10/23 12:00
Власть
Новосибирский авиазавод передал Минобороны России вторую за год партию фронтовых Су-34
9/10/23 11:53
Промышленность
Популярное
Caviar представил патриотические модели iPhone с флагом и гербом РФ
9/10/23 11:17
В Санкт-Петербурге местным жителям не разрешают возложить цветы к консульству Израиля
9/10/23 9:39
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение
6/10/23 16:00
О самом распространенном виде мошенничества в сфере бытовых услуг сообщила эксперт
6/10/23 10:14
Мошенники продолжают генерировать новые схемы обмана доверчивых россиян
5/10/23 15:50
Право&Порядок
В России могут ввести многоступенчатую приемную кампанию в вузы
5/10/23 9:43
Новости компаний
Крупнейший новосибирский изготовитель кирпича нарастит производительность
9/10/23 17:32
«Ростелеком» расскажет пенсионерам о компьютерной грамотности
9/10/23 17:21
Доля китайских брендов в выдачах автокредитов превысила 60%
9/10/23 15:23
Банк «Левобережный» рассказал о новых финансовых инструментах и безопасности
6/10/23 14:08
В Новосибирской области спрос на автокредиты вдвое превысил результат 2021 года
6/10/23 10:37
Банк «Левобережный» снизил ставки по кредитам для бизнеса
5/10/23 12:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска