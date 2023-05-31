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В Новосибирске не планируют привлекать других застройщиков к завершению домов ГК Дискус

  • 31/05/2023, 18:30
Автор:
долгострои ГК Дискус
Работу на объектах решено контролировать каждую неделю.

— 25 мая в ходе проверки были осмотрены 16 многоквартирных жилых корпусов, находящихся в различной степени строительной готовности. Строительные работы выполняются в соответствии с план-графиком по завершению строительства. В настоящее время необходимость привлечения к завершению строительства объектов ГК «Дискус» других застройщиков города Новосибирска отсутствует, — сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54.

Напомним, до 25 мая рабочая группа, созданная для завершения строительства жилья в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский», должна была представить предложения по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию долгостроев.

В мэрии Infopro54 уточнили, что для контроля за соблюдением план-графика выполнения работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов организованы еженедельные выездные проверки с участием представителей областных Министерства строительства, инспекции государственного строительного надзора, прокуратуры и департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

— В целях скорейшего завершения строительства многоквартирных жилых домов застройщиком ГК «Дискус» на территории жилых массивов «Плющихинский» и «Просторный» составлена Министерством строительства Новосибирской области и согласованна мэрией города Новосибирска дорожная карта, — подчеркивается в ответе, полученном редакцией Infopro54.

Точное число пайщиков непостроенных домов в микрорайонах Плющихинский и Просторный в мэрии Новосибирска назвать затруднились

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Напомним, на минувшей неделе на заседании комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска заместитель мэра, руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев сообщил, что в микрорайоне «Просторный» ГК «Дискус» были выданы 92 разрешения на строительство. Работы по 6 корпусам еще не начаты (В мэрии МКД «Дискуса» не называют домами. — Ред.). Возведены 86 жилых корпусов, 82 из них уже введены в эксплуатацию. Еще 4 корпуса на этом жилом массиве построены, 2 из них заселены. В настоящее время на них готовятся документы для получения заключения Госархстройнадзора. Готовность оставшихся 2 корпусов — 97-98%. Необходимы еще работы — это около 30 млн рублей. После чего будет рассматриваться их ввод в эксплуатацию.

На «Плющихинском-2» «Дискусу» были выданы 63 разрешения на строительство. Построен 21 жилой корпус, введены из них 20, 19 зданий сейчас находятся в разной стадии готовности: коробки построены, где-то идут работы по фасаду, где-то — по прокладке сетей. На оставшихся территориях либо котлован, либо застройщик не приступил к строительству.

— Застройщиком подготовлен график производства работ. Приоритетные — 4 объекта в Кировском районе. Помесячно определен объем работ по 19 объектам, которые находятся в разной стадии строительства, — говорил Кондратьев. — По нашим данным и данным Минстроя области, есть территории, по которым приняты денежные средства, по ряду объектов есть проблемы с просадкой рельефа. Идет работа, чтобы изменить локацию объекта и приступать к строительству.

Ранее участники строительного рынка в разговоре с корреспондентом редакции не исключали, что наиболее проблемные объекты ГК «Дискус», где застройщик не приступал к строительству, могут быть переданы другим девелоперам. На Южно-Чемском жилмассиве активно работают несколько строительных компаний, и интерес к микрорайону, где уже есть часть инфраструктуры, идет строительство поликлиники, а также намечены две школы, был вполне реален.

Ранее редакция рассказывала о том, как прокуратура за несколько дней «сдала в эксплуатацию» 53 дома ГК «Дискус».

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска долгострои ГК Дискус


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