Как-будто кабель перекусили: новосибирцы лишились доступа к Интернету вечером 14 января

В конце рабочего дня, во вторник 14 января, многие новосибирцы не смогли зайти в привычные соцсети, недоступными оказались и все поисковые системы, а также сайты. Они либо очень медленно грузились, либо не открывались вовсе. С этой проблемой столкнулись и провайдеры. Как выяснилось позже, сбой в работе Рунета произошел по всей России.

Интересно, что эту ситуацию прокомментировали не технические эксперты, а специалисты Роскомнадзора.

— Установлено кратковременное нарушение связности, — пояснили в ведомстве.

На основании того, что первыми прокомментировали ситуацию в Роскомнадзоре, член совета директоров Ассоциации развития IT «СибАкадемСофт», генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав Ананьев считает, что этот сбой был создан искусственно.

— Все произошло в одно мгновение, будто кабель перекусили, а спустя полчаса —восстановили. Сначала вернулся мобильный интернет, потом заработали провайдеры. И было полное ощущение того, что для этого им не потребовалось никаких усилий, даже обычной в такой ситуации перенастройки оборудования. Раньше таких сбоев не случалось. Бывали, конечно, краткосрочные отключения по вполне объяснимым техническим причинам. Сейчас этих самых технических объяснений просто нет, — комментирует собеседник Infopro54.

При этом IT-специалист, основатель T-LAB Олег Лупиков предположил, что сбой мог произойти из-за ошибки в работе оборудования Роскомнадзора, отвечающего за блокировку вредных ресурсов.

— Работал только Telegram. Поэтому скорее всего что-то произошло с железом, которое стоит у каждого провайдера и блокирует нежелательный контент. Это аппаратный комплекс, который управляется централизованно Роскомнадзором, но физически стоит на узлах операторов связи. Вполне вероятно, что-то на главном сервере Роскомнадзора переключилось в режим «блокировать все». После того, как обновление дошло на ТСПУ каждого оператора интернет упал. Предполагаю, — рассказал эксперт изданию VN.ru.

Ранее редакция сообщала о том, что в прошлом году новосибирские провайдеры пережили несколько глобальных атак хакеров.