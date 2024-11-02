Хакеры атакуют сервера провайдера «Сибирские сети»

Интернет-провайдер «Сибирские сети» подвергся хакерской атаке. Сообщения о том, что сервисы провайдера работают с перебоями появились в соцсетях от клиентов компании. Люди пишут, что сутки не работало телевидение, есть проблемы с подключением интернета.
На сайте и в группах компании подтверждается эта информация.
— В настоящий момент может наблюдаться полное или частичное ограничение доступа к услугам, по независящим от нас причинам — замедление скорости интернета и перебои в работе домофонии, — говорится в сообщении компании.
В «Сибирских сетях» уточняют, что хакерская атака на инфраструктуру компании была обнаружена сегодня утром. Злоумышленники отправляют на сервисы и сайты огромное количество запросов, из-за чего серверы не справляются с нагрузкой и перестают отвечать.
Первым пострадал Новосибирский филиал компании. Специалисты делают всё возможное, чтобы противостоять атаке и восстановить работу серверов, подчеркивает пресс-служба провайдера.
В 10:19 были зафиксированы первые сбои в работе серверов Новокузнецкого филиала. Из-за этого у абонентов региона также может быть ограниченный доступ к услугам.
Компания «Сибирские сети» работает в 40 городах России. Услугами провайдера пользуются более 200 тысяч человек.
По данным Seldon.Basis, учредитель — международная компания ООО «Сибсети Холдинг». Выручка за 2023 год составила 1,5 млрд руб. (+16%), чистая прибыль — 46,7 млн руб. (+167%).
Ранее редакция сообщала о том, что «Электронный город» восстановился после DDoS-атаки.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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