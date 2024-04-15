«Как был, так и сплыл»: актер из Новосибирска Кологривый признался в романе с Агатой Муцениеце

Никита Кологривый подтвердил догадки своих поклонников и коллег о романе с бывшей женой вечного «мажора» Павла Прилучного Агатой Муцениеце.

— Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл, — прокомментировал Кологривый кулуарные слухи во время интервью журналистке Лауре Джугелия.

Обсуждая с собеседницей любовные похождения, звезда «Слово пацана» подчеркнул, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино.

Он так же добавил, что их с Агатой отношения расстроили бывшего мужа артистки.

Муцениеце и Кологривый сыграли пару в картине «Я — медведь», после чего сибиряк стал часто появляться в соцсетях партнерши.

Поклонники актеров поговаривали, что из-за поглотившей его страсти Никита расстался с женой. Однако стремительно закрутившийся роман так же стремительно и закончился.

Сама же Муцениеце в интервью изданию «Стархит» назвала Кологривого настоящим профессионалом и красавчиком, но слухи о романе опровергла.

— Между нами исключительно дружеские отношения, а публичный флирт был ради фана, — пояснила актриса.

Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый «загремел» на 7 суток в СИЗО после того, как устроил пьяный дебош в одном из баров в Новосибирске и покусал официантку. С мягкостью наказания для актера-хулигана не согласился прокурор и обжаловал решение суда. Однако суд отклонил протест гособвинителя и оставил решение без изменения.