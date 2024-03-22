Суд отклонил протест прокурора по делу Никиты Кологривого в Новосибирске

В Новосибирском областном суде решили участь звезды «Слова пацана» Никиты Кологривого на ближайшее время после поступившего протеста прокурора.

Защитник актера заявил, что отмена решения Центрального районного суда будет незаконной и просил оставить протест прокурора без удовлетворения . В качестве довода он привел примеры из судебной практики по аналогичным категориям.

— Наказание 7 суток — выше чем по другим делам данной категории. Как правило, это штраф, либо трое суток административного ареста. Мы не оспаривали решение первой инстанции. Мой подзащитный никогда не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Принес извинения лицам, с которыми у него был конфликт. Они их приняли и претензий не имеют, — высказался адвокат Никиты.

Прокурор отметил, что к делу Кологривого приковано внимание общественности.

— Люди видят, что за публичные пьяные выходки публичного человека действует не жесткая карательная реакция государства в лице суда, а довольно мягкое наказание. Все освещается в СМИ. При назначении наказания не были учтены нравственно-психологические признаки, черты характера личности и уровень самоконтроля. В момент совершения нарушения Кологривый был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, применял физическую силу к сотрудникам заведения, оскорбительно к ним приставал, — пояснил гособвинитель.

Сам виновник «праздника» также высказался о назначенном ему наказании.

— Я уже испытываю наказание общественное, порицание со всех сторон и это все непросто. Я два дня провел в специзоляторе. Условия там не очень приятные. нахожусь там без достаточного количества еды, воды и отсутствия душа. Я свою вину признаю и не оспариваю решение суда. Я готов нести общественные работы, общаться с людьми. У меня на повестке съемки в кино. Большом кино. Плюс встреча с детьми в больницах, в церкви, садиках и школах. Считаю, что обязан перед ними ответить за то, что сделал, — высказался актер.

Суд заслушал доводы сторон и вынес новое постановление.

— Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, принял решение об оставлении протеста прокурора без удовлетворения, постановление Центрального районного суда Новосибирска в отношении Никиты Кологривого признано законным и обоснованным, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Напомним, накануне Центральный районный суд рассмотрел административное дело звезды сериала «Слова пацана» Никиты Кологривого о мелком хулиганстве. В процессе эпатажный актер признал вину, покаялся и даже выразил желание извиниться перед сотрудниками бара, где он устроил скандал и покусал девушку-хостес.

— Честное пионерское, это все была чистая случайность: я перепутал ногу девушку с ногой товарища, горячка и некрасивая ситуация. Оправдываться я не собираюсь, только покаяться, ― заявил артист.

Суд поместил надежду российского кинематографа на 7 суток в камеру для административных правонарушителей.

Однако с решением Центрального районного суда не согласился прокурор, посчитав наказание для Кологривого слишком мягким, и опротестовал его в областном суде.