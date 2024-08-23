Как городское пространство разговаривает с людьми

Городское пространство является детищем инженеров, архитекторов, строителей, дизайнеров. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, он приобретает свое лицо и заводит личные отношения с людьми. Ранее редакция сообщала о том, что архитектура формирует пространство, в котором мы живем, она вызывает эмоции и формирует городскую среду. Архитектурный облик, как и сам город, фактически является проекцией общества. Он показывает отношения внутри общества, его политическое и экономическое развитие. О том, как научить разговаривать городское пространство рассуждает архитектор Брусники Анастасия Катаргина:

Эмоциональная связь с городом

Хорошая архитектура трогает. С каждым из нас такое было. Мы проходим мимо здания, оно привлекает взгляд, заставляя нас вдруг стать более внимательными и тщательно разглядеть его детали. Но бывает, гуляя по городу, мы обходим стороной какие-то улицы или кварталы. Если спросить причину, скорее всего, мы не сможем ответить.

Дело — в эмоциональной функции. Это способность зданий что-то значить для нас, подбодрить или объединить. Окружающее пространство моделирует мысли, эмоции и жизнь.

Если провести эксперимент и показать аудитории картинки двух районов и предложить выбрать тот, где хотелось бы жить или побывать, эмоциональная связь с городом становится очевидна. Только представьте. На одном снимке небольшие дома с красивыми фасадами, дышащие спокойствием и умиротворенностью. На первом этаже — небольшая кофейня с летней верандой. На втором — зеркальные стены небоскребов, части делового центра города. Вокруг — автомобильные улицы и тротуар, немного деревьев. Глядя на эти снимки, большая часть людей интуитивно выберет первый.

Скучная и однообразная среда наносит серьёзный урон ментальному здоровью. Когда мы идём по широкой улице спального района между однообразными рядами далеко стоящих друг от друга типовых домов, нам кажется, что время ползёт мучительно медленно, и мы скучаем. Как не хочется разговаривать с унылыми и предсказуемыми людьми, так и подсознательно мы стараемся не заглядывать в однотипное городское пространство.

Мир вокруг должен соответствовать нашей сути. То есть, человек с большим комфортом будет находиться не на огромных магистралях или среди стеклянных безликих стен, а в кварталах, которые напоминают его самого: морщинки фасадов с легкими папиллярными узорами, легкий прищур окон, приоткрытая улыбка кофейни. Визуальная сложность действует на человека успокаивающе, она знакома и мила сердцу.

Колин Эллард в книге «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» описывает результаты наблюдений, как люди передвигаются по городу. Оказывается, прохожие, которые идут по небольшим пространствам и улицам с более насыщенной инфраструктурой, испытывают больше положительных эмоций, нередко замедляют шаг, чтобы полюбоваться различными деталями и особенностями зданий. И наоборот — оказываясь на широких улицах, где стоят большие однотонные и однотипные здания, люди стремятся ускориться и побыстрее проскочить этот район.

Ещё недавно уют и спокойствие в городе ассоциировались с тихими двориками, где отдыхают взрослые, играют в песочнице дети, а шум улиц отсекается стенами однотипных хрущёвок. Однако сейчас требования к «общительному» и располагающему городскому пространству значительно выше. Это и красота фасадов, и ухоженные газоны, красивые и яркие цветы, современные места для отдыха. Каким образом рождается такая идиллия и на что мы обращаем внимание в первую очередь?

Настроение первых этажей

Наше внимание устроено таким образом, что мы видим пространство горизонтально, на уровне первых этажей. Вот перед нами барбершоп, справа витрина большого супермаркета, а слева на газоне цветут гортензии рядом с молодой липой. Для детального изучения архитектуры верхних этажей нужно поднимать голову и напрягать зрение. Поэтому настроение пространства создают первые этажи, именно им должно уделяться большее внимание. Мы живем в мире победившего дизайна, где правит не только визуал, но и кинестетика. Каждым элементом хочется любоваться, каждый хочется потрогать. Поэтому, несмотря на бесконечные эксперименты с материалом (из чего только не строят — гранит, мрамор, полимеры и так далее), наши руки помнят дерево и камень. Даже сейчас, закрыв глаза, можно представить, каким будет на ощупь нагретая на солнце каменная неровная стена или ощутить шероховатости отшлифованной и покрытой лаком деревянной двери.

Теперь отойдем подальше от объекта изучения. Метров на двести. Что мы видим? Общие очертания, контуры, форму. Подходим ближе — и с каждым шагом появляются новые детали. Как с человеком: издали видим только фигуру, но с приближением к нему начинаем различать цвет оправы на очках, веснушки, рисунок рубашки и форму пуговиц. Такими же деталями, придающими индивидуальность, должны обладать и здания. Ими могут быть шероховатость фасада, вмятинки и выпуклости на стенах, материал дверей, форма витражей. Хорошо продуманное здание нередко вызывает желание прикоснуться к нему, ощутить поверхность тактильно. Это один из показателей успешно спроектированного объекта, ведь тактильность — важная для человека форма коммуникации.

Чем интереснее фасад, тем больше удовольствия получит человек, просто находясь возле него. А значит снизит скорость при прогулке или заглянет в какое-нибудь заведение, расположенное на первом этаже.

Вид из окна

Но жилой квартал — это не только место для прогулок. Учитывать нужно и мнение жителей. Именно им приходится встречаться взглядом из окон с такими же зданиями, в которых живут они сами. И видеть не только горизонталь первого этажа, но и стены выше. Здесь есть особенность: из окон верхних этажей невозможно разглядеть детали. А значит, зданию достаточно быть привлекательным в общем плане: гуманный физический размер, силуэт застройки, композиция и пропорция фасада, ритм колонн, окон, стиль, цвет.

Дополнительным фактором уюта и гармонии для жителей становятся деревья. Зелёные насаждения во дворах и около домов выстраиваются таким образом, чтобы частично перекрывать вид на соседнее здание. Взгляд хочет ловить зелень листвы, а не однотипность фасадов. Озеленение — важная часть жилого квартала. Оно должно быть плотным, разноуровневым и учитывать сезонность. Для ментального спокойствия 50-55% территории двора должны занимать растения.

Интеграция в существующее пространство

Архитектура прошлого вызывает эмоциональный отклик и навеивает воспоминания. В каждом районе города есть объекты с историей, которые сформировали его облик и хранят память места. Например, в тюменском речном порту десятки лет работала небольшая электростанция. В прошлом вся территория вокруг неё была промзоной, выключенной из городской ткани: несмотря на то, что сам речной порт был крупным речным хабом и транспортной артерией Сибири. Однако времена меняются, город растёт, и сейчас былой промышленный участок стал частью городской среды. Здесь вырос новый жилой район «Речной порт». Здание электростанции отреставрировали и интегрировали в район. Теперь это местная достопримечательность и офисное пространство. Кроме электростанции в «Речном порту» сохранились немецкие портальные краны, причальная стенка и 30-летний дуб, ради которого поменяли мастер-план и сформировали общественную площадь. Все эти артефакты станут важной частью новой застройки.

Интеграция артефактов в ткань новых районов — практика Брусники. Производственные цеха, советские аллеи славы, памятники архитектуры буквально «вшиваются» в мастер-планы территорий развития. Сохраняют и восстанавливают даже историческую сетку улиц.

Масштаб и детали

В недавнем прошлом здания могли строиться в разных стилях. Архитектура района не учитывалась, а эпохи наслаивались друг на друга. Именно из-за такого подхода мы можем нередко видеть лоскутную застройку даже в центре города: модерновый особняк соседствует с безликой брежневской девятиэтажкой, рядом растёт гостиница в стиле хай-тек, а следом стоит памятник архитектуры XVIII века. На что нужно обращать внимание при проектировании нового района, чтобы сохранять ментальное здоровье жителей? Прежде всего, как он будет ими восприниматься, в каком масштабе.

В книге «30:70. Архитектура как баланс сил», написанной известным архитектором Сергеем Чобаном и историком архитектуры Владимиром Седовым, выведено одно из важнейших правил в отношении городского масштаба. Идеальная пропорция, которая способна гарантировать любой вновь создаваемой градостроительной ткани целостность и привлекательность — именно «30:70». Речь о соотношении зданий, претендующих на роль достопримечательностей и доминант, и окружающих их зданий-«оправ», то есть фоновой застройки. Сама пропорция выведена авторами из анализа опыта развития европейских городов, в структуре которых отдельные здания всегда играли разные роли. Каждое новое здание должно встраиваться в уже существующий город, становясь либо его новой достопримечательностью, либо фоном.

Целостный подход к созданию новых кварталов должен учитывать самые незначительные, на первый взгляд, детали. Например, куда будет смотреть пешеход в ожидании зелёного сигнала светофора? Что привлечёт его взгляд в эти 15-20 секунд? По каким дорожкам и в какую сторону пойдут люди от машины до подъезда? На какой высоте размещать почтовые ящики? Как будет выглядеть фасадный материал через десятилетия? Всё это формирует общую картину восприятия.

В любом подходе центром являются чувства человека, а не только стремление рационализировать пространство. Именно в этом случае возникает «музыка улиц», которая привлекает не только жителей квартала, но и горожан.

Публикация подготовлена по материалам «Журнала Брусники»