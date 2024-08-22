Креативная индустрия по влиянию на ВРП Новосибирской области сравнялась с наукой

Креативная индустрия занимает 6,64% в валовом региональном продукте региона. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Юрий Петухов на координационном совете, посвященном вопросам развития индустрии. Напомним, по данным министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, ВРП области в 2023 году озвучивался на уровне 1.94 трлн рублей.

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина сообщила, что для развития сектора креативных индустрий регионе реализуются такие масштабные проекты, как «Школа креативных индустрий», «Центр прототипирования», «Инклюзивная творческая лаборатория», «Гений места». В сентябре 2024 года состоится открытие второй Школы креативных индустрий на базе Куйбышевской детской школы искусств. В 2025 году третья Школа креативных индустрий откроется в рабочем поселке Кольцово на базе Кольцовской детской школы искусств.

Заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская добавила, что в Технопарке Новосибирского Академгородка продолжается создание «Фабрики научного кино». Ее запуск намечен к 2027 году.

Заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Ксения Антонова отметила, что новым креативным кластером в Новосибирске будет парк «Усть Тула». Сейчас заключен договор на разработку дизайн-проекта парка.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в 2022 году 16.8% в ВРП региона приходилось на торговлю, 13,8% — на обрабатывающие предприятия, 12.4% на недвижимое имущество, 11.2% — на отрасль транспорта и хранения, 6,4% — на науку, по 4,9% — на сельское хозяйство и госуправление.

Ранее редакция рассказывала о росте турпотока в Новосибирскую область.