«Как котята»: очевидец сняла видео, где воспитатель таскает детей за капюшоны на прогулке

Воспитатель детского сада Первомайского района оттаскивает детей от горки за капюшоны. Об этом сообщает паблик Вконтакте «Моя Первомайка».

На видео, которое прислали в паблик возмущенные очевидцы, можно рассмотреть, как воспитатель расчищает горку от детей. Она по очереди оттаскивает малышей за капюшоны курток.

Происходящее снимала из своей квартиры одна из жительниц Первомайского района.

– Пожалуй, мы не будем давать оценку квалификации сотрудницы и как-то комментировать происходящее, но надеемся на то, что родители узнают своих детей и самостоятельно разберутся в том, насколько адекватны действия воспитателя, – говорится в сообщении.

Под постом в комментариях разгорелась жаркая дискуссия на тему правильно ли поступает воспитатель.

– Не понимаю, что за интерес снимать, наблюдать, выкладывать… Ничего страшного и не произошло. – Это не нормально. Народ вы озверели оправдывать собачее отношение к детям. – Вы с ума сошли что ли?! Что страшного произошло?! Со своими дитятями уже затряслись. Ребенку помогли подняться на ноги. Ничего противозаконного в действиях воспитателя нет. – Если такое для неё норм, и она бы так обращалась с моим ребенком. Я бы тоже пришла и потаскала её. ― Но если разобраться, то, когда поднимаешь кого-то за воротник или капюшон, то горло сдавливается. Человек, а тем более ребенок, начинает задыхаться.

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