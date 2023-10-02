Оператор связи оштрафован за звонки мошенников в Новосибирске

Оператор связи ООО «Инсайдел» привлечен к административной ответственности за неотключение номера телефона абонента, с которого звонили мошенники. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

― Через техническое оборудование оператора связи ООО «Инсайдел» и далее в сеть ПАО «Ростелеком» при совершении мошеннических действий, прошел исходящий вызов с IP адреса, зарегистрированного в Германии, ― говорится в сообщении.

Однако у исходящего вызова был номер из российской системы нумерации.

В этом случае оператор должен воспрепятствовать связи согласно закону «О связи», но оператор не сделал этого. За что и был привлечен к административной ответственности. Стоит отметить, что за это полагается штраф на юридической лицо ― от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

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