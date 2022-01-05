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На ЛДС установят оборудование финского производителя ICEPRO

  • 05/01/2022, 10:46
новости Новосибирска
Борты Superline позволят трансформировать арену под неледовые мероприятия за несколько часов.

Подписан договор о поставке современных амортизирующих бортов, которые будут установлены на новом ЛДС. Оборудование финского производителя ICEPRO соответствует актуальному регламенту международных хоккейных организаций, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

По информации министерства строительства Новосибирской области, на основной и тренировочной арене ледовые корты будут оборудованы современными бортами: на основной арене по проекту будут смонтированы борты Superline, которые позволят трансформировать арену под неледовые мероприятия за несколько часов. При этом возможно установить три разных размера корта: 60х26, 60х28 и 60х30. После преобразования зал будет способен вмещать более 12,5 тысяч зрителей. На тренировочной арене предполагается установка бортов Westline, которые также могут трансформироваться в зависимости от формата проводимых мероприятий. Борты оснащены высококачественным прозрачным акриловым остеклением, упрочненным с обеих сторон. Аналогичное оборудование установлено на ЛДС «Сибирь».

Генеральнымй подрядчик — ООО «ЭлинАльфа» — возобновил работы на объекте с 3 января: продолжается остекление фасадов, укладка фальцевой кровли на основной арене, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочные системы, ведутся работы по запуску тепла на универсальный тренировочный зал.

Напомним, на малую тренировочную арену тепло было подано в конце декабря 2021 года.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство ЛДС


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