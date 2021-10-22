Как купить квартиру в новостройке: платим застройщику

Сделать это нужно правильно, чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Об этом сегодняшняя инструкция.

Зарегистрируйте договор в Росреестре

Никто не помешает недобросовестному девелоперу продать вашу (или любую другую) квартиру нескольким дольщикам, а потом скрыться с ворованными деньгами. Для защиты от таких казусов законодательством предусмотрена регистрация каждого ДДУ в Росреестре. После того, как вы придете с квитанцией об оплате госпошлины, сотрудники Росреестра проверят ваш договор и зафиксируют его в едином государственном реестре прав, более известном как ЕГРП. Теперь квартира может принадлежать только вам, никто другой уже не получит права на эту недвижимость.

При желании вы можете выписать разовую доверенность на регистрацию на имя застройщика. В этом случае он сам совершит все необходимые действия, после чего передаст вам готовый ДДУ. Получив договор, не забудьте забрать свою доверенность. И, разумеется, когда будете ее оформлять, укажите конкретно, какие права вы предоставляете доверенному лицу, и о какой квартире идет речь.

Произведите оплату

После того, как ДДУ зарегистрирован в Росреестре, вы можете заплатить девелоперу. Помните, что до момента регистрации застройщик, если он действует в соответствии с законом 214-ФЗ, не имеет права требовать у вас деньги.

Для защиты интересов обеих сторон сделки используется оплата через аккредитивный счет. На этот специальный счет в банке покупатель кладет деньги перед тем, как зарегистрировать договор в Росреестре. И лишь когда застройщик предъявит банку зарегистрированный ДДУ, сумма будет переведена ему. В случае если ваш девелопер не работает с аккредитивами, то вы ничего не теряете, перечисляя деньги на его счет после регистрации документа.

Если же оплата производится наличными через кассу продавца, вам будет выдана квитанция, которую необходимо тщательно беречь. Этот документ станет единственным доказательством того, что вы рассчитались с застройщиком. Разумеется, платить наличкой разумно лишь после регистрации ДДУ в Росреестре.

После совершения перечисленных выше действий ваше право на квартиру официально закреплено. Но для того, чтобы стать полновластным хозяином жилья, понадобится дождаться окончания строительства, принять квартиру у девелопера и зарегистрировать собственность все в том же Росреестре.

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Фото: Condos CCSCA