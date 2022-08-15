Как мама из Новосибирска открыла книжный магазин и стала социальным предпринимателем

Вероника Украинцева ― основательница детского книжного магазина «Маленький Бук» (ул. Советская, 40). Идея открыть книжный появилась, когда Вероника была в декретном отпуске:

― Когда настала пора покупать книги для моей первой дочери, я не смогла найти достойный выбор в магазинах города. Мы проводили часы в больших книжных, но часто возвращались домой без улова. С рождением второй дочери появилась задумка открыть собственный магазин.

Проект поддержала подруга, которая стала партнером Вероники. Так на свет появился «Маленький Бук» ― онлайн-магазин, который не был похож на обычный книжный. Для своих покупателей предпринимательницы привозили самые интересные и необычные детские книги, выпущенные локальными издательствами страны.

Первые шаги и первые сложности

Для продвижения онлайн-магазина предпринимательницы использовали бесплатные методы ― проводили встречи для родителей на разных площадках города, выступали на книжных ярмарках и фестивалях.

Позже подруга переехала в Крым, где открыла собственный книжный, а Вероника продолжила развивать дело в Новосибирске. В пандемию бизнес пережил первый серьезный кризис:

― Дети ушли на дистанционное обучение, и я поняла, что не могу совмещать работу мамой и свой онлайн-бизнес. Это был кризисный момент, около месяца я почти не занималась книжным бизнесом за исключением редких заказов.

Вскоре жизнь начала возвращаться в привычное русло, и Вероника решила дать своему бизнесу шанс:

― Я поняла, что просто не могу не заниматься книгами!

Это стало поворотным моментом.

Из онлайна в офлайн

2021 год прошел под знаменем больших перемен. Вероника подала заявку на социальный контракт с государством:

― У нас много стереотипов о том, что сотрудничать с государством сложно. Нужно кучу документов собрать, кучу отчетов написать! Подруга убедила: «Попробуй, там все просто!»

Предпринимательница получила материальную поддержку от государства в размере 250 тысяч рублей. «Маленький Бук» вырос до настоящего магазина с кассой, компьютером и стильной мебелью. Сформировалась концепция офлайн-бизнеса — детский книжный магазин-клуб. Интересные книги на полках, мини-кофейня и увлекательные мастер-классы для детей и их родителей.

― Это же совершенно особенная атмосфера: аромат кофе, книги… А еще, мини-кофейня ― это способ сделать наш бизнес более рентабельным. Я понимала, что на детских книгах не получится заработать столько, сколько хотелось бы. Тем более что мы не конкурируем с крупными книжными сетями, ― поясняет Вероника. ― Такая бизнес-модель позволила объединить потоки клиентов: люди забегают за ароматным кофе, а выходят с напитком и книгой. И наоборот.

Путь к социальному предпринимательству

Предпринимательница признается: «Маленький Бук» совершил настоящий прорыв, когда она прошла обучение в центре «Мой бизнес».

― Мне позвонили из Центра и предложили пройти бесплатное обучение. Оказалось, что детский книжный магазин попадает под категорию социального предпринимательства. У меня давно был запрос на бизнес-обучение. До курса все мое дело было построено на интуиции ― и финансовое планирование, и бизнес-планы, и маркетинговые стратегии. Тем не менее я чувствовала, что мне необходимы структурированные знания, основа, которая позволила бы мне двигаться дальше, ― рассказала предпринимательница.

Обучение позволило упорядочить знания и уйти от ежедневных задач к масштабным целям. Так, благодаря поддержке центра «Мой бизнес» Вероника получила статус социального предпринимателя. Это значит, что «Маленький Бук» на государственном уровне признан общественно полезным бизнесом. Новый статус открыл новые возможности: Вероника участвовала в конкурсе по предоставлению грантов для социальных предприятий и получила 500 тысяч рублей на развитие своего дела.

Вероника обратилась в центр «Мой бизнес» с готовым проектом, однако бесплатные услуги доступны как для начинающих, так и для опытных предпринимателей, которые только планируют реализовать себя в социальной сфере. Эксперты центра проконсультируют по вопросам открытия и продвижения соцбизнеса, дадут оценку готовому проекту и предоставят актуальную информацию о мерах государственной поддержки. Также предпринимателям доступны бесплатные курсы, мастер-классы и тренинги по развитию профессиональных компетенций в сфере соцпредпринимательства. Анонсы образовательных мероприятий можно посмотреть на сайте центра «Мой бизнес».

Продолжение следует

«Маленький Бук» объединил вокруг себя влюбленных в чтение людей, и они готовы рекомендовать локацию своим родным и близким.

― Сейчас мы продвигаемся за счет сарафанного радио и выездных мероприятий. Также просим наших покупателей рассказать о магазине в своих соцсетях. Хорошо работают коллаборации с друзьями-предпринимателями, частными школами, библиотеками, ― рассказывает Вероника.

Но самый главный способ продвижения — это последовательное выстраивание бренда:

― На протяжении 5 лет наши покупатели видят, с какой заботой и душой мы относимся к нашему бизнесу. Реклама не работает так эффективно, как доброе и честное отношение к клиентам.

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По итогам 2021 года региональным центром «Мой бизнес» оказаны 10 249 услуг, а 515 человек в результате зарегистрировали свое дело.