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В Новосибирске прозвучала легендарная Седьмая симфония Шостаковича при поддержке «Ростелекома»

  • 15/08/2022, 11:18
Около 250 новосибирцев смогли вновь, как и 80 лет назад, услышать «Ленинградскую» (Седьмую) симфонию Дмитрия Шостаковича в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

новости бизнесаТрансляция концерта в Камерном зале Новосибирской филармонии была организована при поддержке «Ростелекома» в рамках историко-музыкального проекта «Партитура памяти». Он посвящен юбилею первого исполнения этого легендарного произведения в 1942 году в блокадном Ленинграде.

«С восторгом слушали сегодня концерт, качество звука было потрясающим, практически как вживую. Полтора часа пролетели как один миг. Очень благодарны организаторам за подобные патриотические проекты, возможность погрузится в воспоминания о тех трудных для нашей страны временах и вместе с тем снова почувствовать гордость за соотечественников. Да и просто насладится великой музыкой в талантливом исполнении», — поделилась впечатлениями жительница Новосибирска Анна Добрынина.

Вживую концерт прошел 9 августа в Санкт-Петербурге. В эту же дату, но в далеком 1942 году исполнение симфонии в Ленинграде, находившемся в то время в кольце фашистской блокады, стало беспрецедентным событием, символом мужества и стойкости советского народа.

Всего через пару дней после премьеры в северной столице благодаря техническим возможностям «Ростелекома» легендарная музыка вновь прозвучала в нашем городе. И это не случайно: по данным историков, ленинградская премьера этого произведения не была первой. Во время эвакуации Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии исполнил ее в нескольких городах Сибири, в том числе в Новосибирске. Тогда на сибирской премьере Дмитрий Шостакович присутствовал лично.

Подробнее об историко-музыкальном проекте «Партитура памяти» можно узнать на официальной странице. Здесь же можно посмотреть концерт в записи, а также познакомиться с архивными документами, фотографиями и воспоминаниями об этом уникальном событии периода Второй мировой войны.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком Дмитрий Шостакович


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