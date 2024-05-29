«Как нас это спасет?»: хостел с мигрантами в Новосибирске огородили глухим забором

После бунта новосибирцев, которые публично через издание Infopro54 возмутились массовым заселением иностранных специалистов в 5-этажное общежитие, владелец здания отгородил их от внешнего мира.

Ситуацией уже заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

― По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах, ― говорится в официальном сообщении СК.

Напомним, людей возмутило, что несколько автобусов выгрузили строителей с дорожными сумками в частном секторе Октябрьского района. В первый же вечер мигранты вышли на улицу и устроили пьянку. Они скупили алкоголь в местных магазинах, а потом, шатаясь, ходили по району и пугали местных жителей. Мигранты, по словам, сибиряков, нарушали общественный порядок, мусорили и оскорбляли женщин. Соседи вызвали полицию, но участковый предупредил, что если иностранцы имеют на руках все разрешающие документы, то он ничего сделать не сможет.

Хозяин хостела пообещал разобраться с недостойным поведением своих жильцов. Он просил жителей отправлять ему все фото и видео доказательства нарушений. Чтобы успокоить народные волнения, владелец здания обнес его глухим забором.

― И как нас это спасет? Мы до сих пор боимся выпускать детей на улицу. Да, они там сидят за забором, и мы не видим, что они делают во дворе. Это сделано, чтобы мы меньше жаловались или не смогли сфотографировать их пьянки? ― говорят соседи.

Люди также отмечают, что строители рано утром гурьбой идут на остановку, чтобы доехать на другой конец города, где находится их объект. Они также толпами посещают местные магазины, чтобы купить продукты и алкоголь. Сибиряки возмущены до предела этой ситуацией.