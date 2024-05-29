Службы начали устранять последствия дождя и ветра в Новосибирске

Городские службы в Новосибирске устраняют последствия дождя и сильного ветра. Пострадавших в результате непогоды нет.

По информации ЕДДС, на данный момент были зафиксированы следующие происшествия: обрыв кабеля на улице Гусинобродской, 33, обрыв электропровода на улице Черносельской, 31а и падение 14 деревьев. Информация о неполадках была передана специалистам служб городского хозяйства для устранения.

На улице Кавалерийской распилили и убрали упавший тополь.

Согласно данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, метеостанция «Обская», расположенная в левобережной части Новосибирска, рано утром зафиксировала силу ветра — 20 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что заморозки до -5 градусов придут 29 мая в Новосибирскую область.