Неизвестные устроили стрельбу по авто во дворе под Новосибирском

В Краснообске во 2-ом микрорайоне около дома 226 жители жалуются на порчу авто.
– На протяжении долгого времени кто-то из соседей портит имущество (авто) других жильцов, которые стоят на общей придомовой парковке, – говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».
Как указал автор поста, парковка общая, и ничье место автомобили не занимают.
Однако кто-то постоянно спускает колеса машин , а недавно стрелял по авто.
– Сначала на той неделе, второй раз — в ночь на воскресенье, – отметили в сообщении.
По словам жителя, подобное уже бывало. Заявление в полицию написано, но пока продвижения нет.
Ранее редакция сообщала о том, что неизвестные стреляли в криминального журналиста в Новосибирске.
Источник фото: Инцидент Новосибирск в ВКонтакте.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru