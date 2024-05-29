Неизвестные устроили стрельбу по авто во дворе под Новосибирском

В Краснообске во 2-ом микрорайоне около дома 226 жители жалуются на порчу авто.

– На протяжении долгого времени кто-то из соседей портит имущество (авто) других жильцов, которые стоят на общей придомовой парковке, – говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».

Как указал автор поста, парковка общая, и ничье место автомобили не занимают.

Однако кто-то постоянно спускает колеса машин , а недавно стрелял по авто.

– Сначала на той неделе, второй раз — в ночь на воскресенье, – отметили в сообщении.

По словам жителя, подобное уже бывало. Заявление в полицию написано, но пока продвижения нет.

Ранее редакция сообщала о том, что неизвестные стреляли в криминального журналиста в Новосибирске.