В Новосибирске определены подрядчики на очередные работы по БКАД в 2020-2021 годах

МКУ «Управление дорожного строительства» провело торги на проведение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 и 2021 годах. Экономия составила 5,535 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В этом году нам предстоит завершить ряд наиболее капиталоёмких объектов. Прежде всего, это касается первого этапа реконструкции и расширения трёх выездов из города – на Гусинобродском шоссе, 2-й Станционной и ул. Большой, ул. Кедровой. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направим на эти работы более половины финансирования, запланированного на 2020 год. Всего в планах отремонтировать около 30 км городских дорог, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Согласно результатам торгов, ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» выполнит ремонт автомобильной дороги по Бердскому шоссе на участке от моста через р. Иня до ООТ «Пос. РМЗ» в Первомайском районе и ремонт автомобильной дороги по ул. Большевистской на участке от карьера «Борок» до моста через р. Иня в Октябрьском районе; ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» – ремонт автомобильной дороги по Бердскому шоссе на участке от проспекта Строителей до границы города в Советском районе; ООО «ДОРСИБ ПЛЮС» – ремонт автомобильной дороги по Бердскому шоссе на участке от Матвеевки до ООТ «Пос. РМЗ» в Первомайском районе; ООО «СТРОЙСИТИ» – ремонт автомобильной дороги по ул. Владимировской на участке от ул. Фабричной до ул. Дуси Ковальчук в Железнодорожном и Заельцовском районах, а ООО «ПЕРЛИТ-СТРОЙ» – капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Большевистской в Октябрьском районе (в том числе ликвидация мест концентрации ДТП) и капитальный ремонт на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей в Советском районе (в том числе ликвидация места концентрации ДТП).

Общая стоимость этих работ – 903, 8 миллиона рублей.

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