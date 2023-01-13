Как новосибирцы приходят в форму после каникул

Традиционно после окончания новогодних каникул, вечеринок и встреч с друзьями и родственниками у многих появляется сильное желание начать жизнь с чистого листа и добавить как можно больше полезных привычек. А чтобы перемены проходили проще и более эффективно, жители Новосибирска решили обратиться за помощью к тренерам и другим исполнителям на Авито Услугах.

Традиционно зимние виды спорта

Несмотря на сильные морозы и снег значительно возрос спрос на услуги по прокату зимнего спортинвентаря. Так, только в первых числах января этого года по сравнению с последними числами декабря спрос на аренду сноубордов в Новосибирске вырос почти в 4 раза. А объявлений по городу за этот же период стало больше на 32%. Средняя цена за посуточную аренду в городе в период январских каникул составила 1 400 рублей.

Начинающие сноубордисты предпочли не рисковать и сразу найти подходящего тренера, чтобы быстро научиться уверенно стоять на доске. На Авито есть объявления от тренеров с опытом работы с маленькими детьми, поэтому они без труда смогут научить безопасному и комфортному спуску по склонам всю семью. Цена за инструктаж одного человека начинается от 1 000 рублей в час.

А если склона рядом с домом нет, можно сходить на каток. Чтобы не тратить деньги на пару новых коньков, которые все равно весь остальной год будут пылиться в шкафу, новосибирцы стали брать их напрокат. Спрос на аренду коньков вырос на 93%. Цена зависит от времени — час стоит 300 рублей, сутки — около 500 рублей.

Тренировки в зале никто не отменял

Новый год — самое время дать себе обещание регулярно заниматься спортом. Чтобы тренировки проходили правильно и результативно, новосибирцы стали чаще обращаться к тренерам. Спрос на их услуги в первых числах января вырос на 39%. Количество объявлений возросло на 60%. Средняя цена за одну часовую тренировку составила 1 000 рублей. Сэкономить получится, если оформлять тренировки сразу на месяц или на полгода вперед.

Также в топе у новосибирцев оказались силовые домашние онлайн-тренировки и уроки по растяжке. Всего за 300 рублей в час специалисты с Авито Услуг могут созвониться с вами по видеосвязи и провести дистанционную тренировку в режиме реального времени.

На платформе можно найти услуги тренеров, которые умеют работать как с опытными спортсменами, так и с новичками. Поэтому к ним можно спокойно обращаться даже с нулевым уровнем физической подготовки — специалисты составят индивидуальную программу, учитывающую особенности вашего организма.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск пользуется популярностью у туристов, выбирающих короткие туры.

Фото: pixabay.com — manfredrichter