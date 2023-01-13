Бердчанам предложили совершить обряд крещенского омовения водой из-под крана

В Бердске по причине сложной эпидемиологической ситуации отменили крещенские купания и крестный ход, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение администрации города. В связи с этим не будет установлено ни одной купели.

Однако благочинный православной церкви иеромонах Владимир пояснил, что в этот праздник вода везде освящена Благодатью Божией: в реках, в морях, в озёрах и в кране.

— Совершить обряд омовения можно и дома, но в условиях уже более комфортных для нашего организма. Каждый должен понимать, что здоровье — это ценность для каждого человека, и его необходимо беречь, — пояснил священнослужитель.

Иеромонах отметил, что в Крещение вся вода имеет целебную силу и долго остается свежей. При этом все желающие в любом случае могут посетить храм, где им предоставят святую воду.

Напомним, в Новосибирске в Крещение, 19 января, купели установят в шести точках города:

Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири», микрорайон «Стрижи» с 09​ до​ 21;

Ленинский район, река Обь, микрорайон «Затон», улица Заобская, 37 с​ 00​ до​ 23:30;

Ленинский район, река Обь, пожарный причал в​ районе Димитровского моста с​ 09​ до​ 21;

Октябрьский район, река Обь, микрорайон «Европейский берег» с 10​ до​ 24​;

Советский район, Новосибирское водохранилище, ПКиО «У​ моря Обского», пляж «Бумеранг» с​ 00​ до​ 24​;

Новосибирский район, озеро «Спартак» с​ 10​ до​ 22 (информация телеграм-канала «Сугроб.инфо»).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области могут продлить режим повышенной готовности, в связи с увеличением количества заболеваний воздушно-капельной инфекцией — гриппом, ОРВИ, коронавирусом.

Фото: pixabay.com — goncharovonline