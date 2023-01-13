Бердчанам предложили совершить обряд крещенского омовения водой из-под крана

В Бердске по причине сложной эпидемиологической ситуации отменили крещенские купания и крестный ход, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение администрации города. В связи с этим не будет установлено ни одной купели.
Однако благочинный православной церкви иеромонах Владимир пояснил, что в этот праздник вода везде освящена Благодатью Божией: в реках, в морях, в озёрах и в кране.
— Совершить обряд омовения можно и дома, но в условиях уже более комфортных для нашего организма. Каждый должен понимать, что здоровье — это ценность для каждого человека, и его необходимо беречь, — пояснил священнослужитель.
Иеромонах отметил, что в Крещение вся вода имеет целебную силу и долго остается свежей. При этом все желающие в любом случае могут посетить храм, где им предоставят святую воду.
Напомним, в Новосибирске в Крещение, 19 января, купели установят в шести точках города:
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области могут продлить режим повышенной готовности, в связи с увеличением количества заболеваний воздушно-капельной инфекцией — гриппом, ОРВИ, коронавирусом.
Фото: pixabay.com — goncharovonline
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