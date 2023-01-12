В 2022 году в Новосибирске «под ключ» сдано 12% новостроек

1 млн 231 тыс. 614 кв. метров жилья введено в эксплуатацию в 2022 году в Новосибирске. В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,76 кв. метра – сообщает управление архитектурно-строительной инспекции мэрии.

1 млн 33 тыс. 349 кв. метров (93 дома, 20143 квартиры) — площадь возведенного многоэтажного жилья.

На комплексных площадках введено 49 домов общей площадью 548 тыс. 286 кв. метров.

2506 квартир в новостройках выполнено «под ключ» (12 %).

— По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), по Новосибирской области на 1.10.22 в строящихся домах 36% не проданных квартир, 38% — проданных, по 26% продажи не открыты. По России в целом площадь нераспроданных квартир на начало декабря — 66 млн кв. м или 66% от общего объема жилья в стадии строительства. Это максимальный показатель по нераспроданным квартирам за всю историю современного российского рынка жилья, — заявлял президент отраслевого объединения «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.

Напомним, в декабре на расширенном заседании ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» представителей власти встревожила информация о количестве непроданных квартир в новостройках региона.

Трендом 2022 года участники рынка также назвали интерес застройщиков к проектам комплексного развития территорий.

Ране редакция рассказывала какие компании вышли в лидеры по объемам сданного жилья в Новосибирске в 2022 году.