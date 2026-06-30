Власти Новосибирской области впервые решили разместить «народные» облигации

Утверждены условия эмиссии и обращения государственных облигаций региона 2026 года для физических лиц. Соответствующий приказ подписал заместитель председателя правительства региона, министр финансов Виталий Голубенко. Срок обращения облигаций устанавливается в решении о выпуске и может варьироваться от 1 до 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска составляет 1000 рублей. Сумма займа, которую областной Минфин хочет привлечь у граждан и сроки размещения выпуска не уточняются.

— Облигации для физлиц выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг. Эмиссия облигаций осуществляется выпусками. Отдельные выпуски могут иметь разные сроки обращения. Выпуску облигаций присваивается государственный регистрационный номер, — говорится в документации.

Владельцами облигаций могут быть совершеннолетние граждане Российской Федерации, являющиеся налоговыми резидентами в соответствии с законодательством РФ, а также юридические и иные физические лица в случаях наследования ценных бумаг.

Стоит отметить, что генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области для физических лиц были утверждены постановлением правительства региона в конце мая 2026 года.

По данным Минфина, общий объем доходов бюджета на 2026 год запланирован на уровне 326,8 млрд рублей, из них объем безвозмездных поступлений — 26,7 млрд, объем межбюджетных трансфертов — 25,6 млрд. Общий объем расходов бюджета — 373,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание государственного долга области — 20,6 млрд, дефицит бюджета — 46,4 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2027 года — 163,8 млрд рублей.

На момент утверждения условий обращения народных облигаций суммарная величина государственного долга области составляла 132,4 млрд рублей. На 1 июня 68,6 млрд приходилось на облигации, 42,8 млрд — на бюджетные кредиты, 10,5 млрд — на банковские кредиты.

Стоит отметить, что в Сибири облигации для населения первой начала выпускать Томская область — еще в 2002 году. В 2022 году их продажа была прекращена, проводился лишь досрочный выкуп. Последние выпуски были погашены в июле 2024 года. В январе 2025 регион разместил новый выпуск облигаций для населения на 1 млрд рублей. Как сообщал заместитель губернатора региона Александр Феденев в своем телеграм-канале, в развитие региона инвестировали более 2,7 тысяч жителей из 83 регионов страны. Ранее Феденев отмечал, что еще в послании 2024 года президент России акцентировал внимание на системном подходе по привлечению средств населения в экономику в качестве долгосрочных инвестиций.

В 2024 году Красноярск продал инвесторам облигации для населения объемом 100 млн рублей. Вырученные средства мэрия планировала направить на озеленение городской территории.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирской области списали бюджетные кредиты на 2 млрд рублей.