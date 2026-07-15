Банки одобряют только 7% заявок на кредиты, поступающих от новосибирского бизнеса

Новосибирская область оказалась на 5 месте в топ-5 регионов России по запросам малого и среднего бизнеса на финансирование. На Новосибирск приходится 9% от всех заявок по стране, сообщили аналитики финансового маркетплейса Сравни. В топ также входят Москва — 35%, Санкт-Петербург — 14%, Московская область — 13%, Свердловская область — 10%.

В целом по России спрос МСБ на финансирование в первом полугодии 2026 года составил 38,4 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако уровень одобрения заявок остаётся сдержанным — порядка 7%.

— Новосибирск подтверждает растущую потребность бизнеса в кредитных ресурсах: предприниматели активнее ищут финансы для развития, при этом банки сохраняют строгий подход к оценке заёмщиков. Разрыв между запросами и одобрениями прослеживается и в суммах. В среднем, как и в целом по стране, бизнес запрашивает 8 млн рублей, но фактически получает около 6,3 млн — то есть заметно меньше, — констатировали эксперты сервиса.

Наиболее активно за кредитами обращаются предприниматели, работающие в торговле (42%), строительстве (21%) и производстве (15%).

— Эти сегменты формируют основной поток заявок в Новосибирской области, где традиционно развиты и торговля, и производственный сектор, и строительная отрасль, — констатировали аналитики ресурса.

В общей структуре запросы на финансовые услуги по итогам первого полугодия 2026 года распределились следующим образом:

46% — классические кредиты для бизнеса,

37% — расчётно‑кассовое обслуживание,

8% — лизинг,

6% — банковские гарантии.

Стоит отметить, что по данным аналитической служба компании FinExpertiza, доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних новосибирских предприятий в 2025 году уменьшилась до 52,7% (в 2024 году — 53,6%). В целом по округу — до 44% (44,8%).

По данным Новосибирскстата, новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал в первом квартале 2026 года: до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025 года). В некоторых отраслях инвестиции рухнули на 90%.

Судя по данным статистики, большая часть предприятий региона предпочитают развиваться на собственные средства (24,3 млрд рублей). В банках бизнес рискнул взять кредиты в первом квартале на 3,8 млрд рублей или всего 10% от общего объема инвестиций, 2,7 млрд пришлось на другие заемные средства и 2,5 млрд — на бюджетные средства, полученные через различные программы и фонды.

Ранее редакция сообщала о том, что банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании. В июне в Новосибирской области количество отказов в выдаче потребительских кредитов выросло до 75,4%. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце.