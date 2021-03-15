Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

Почти каждый третий сибиряк (30%) не знает, где проведет летний отпуск в этом году из-за пандемии. 49% сибиряков планируют летом отпуск в России. При этом 23% жителей Сибири хотя и уверены, что будут отдыхать в этом году в России, но не определились с местом. 20% проведут отпуск дома или на даче. На курорты Крыма и Краснодарского края планируют поехать летом 6% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Только 4% жителей округа заявили, что поедут в летний отпуск за границу. 17% опрошенных сибиряков совсем не планируют летних отпусков.

42% жителей СФО не планируют бронировать место отдыха заранее. 13% намерены купить билеты и проживание в месте отдыха за 1-2 недели до поездки, 11% — за месяц или два до поездки. 5% опрошенных заявили, что планируют забронировать место отдыха сильно заранее, поскольку делают так всегда. Из них 3% уже забронировали. 26% — один из самых высоких показателей среди жителей всех федеральных округов – заявили, что не собираются в летний отпуск в этом году.

35% сообщили, что пандемия COVID-19 пока никак не повлияла на их будущие летние каникулы. По этому показателю жители Сибири находятся в тройке «антилидеров» рейтинга жителей регионов.

При этом на отпускных планах 65% сибиряков пандемия так или иначе отразилась.

— 16% заявили, что опасаются любых поездок из-за угрозы заболеть коронавирусом, еще 15% сообщили, что им из-за коронавируса придется отдыхать в России вместо планировавшихся ранее зарубежных поездок. 9% из-за пандемии намерены сократить сроки своей летней поездки, у 25% нет доходов и(или) работы, поэтому не будет и отпуска, — констатируют эксперты.

У 41% сибиряков бюджет летнего отпуска-2021 останется примерно таким же, каким был раньше. 17% заявили, что их отпускной бюджет уменьшится незначительно, еще у 29% будет значительно меньше. Об увеличении бюджета на отдых сообщили 13% опрошенных.

29% респондентов-сибиряков в 2021 году не готовы потратить на летний отпуск ни копейки, вероятно планируя свой отпуск на даче или дома – и это один из самых высоких процентов среди жителей всех округов. 28% ограничат бюджет летнего путешествия 30 тысячами рублей в среднем на человека. 26% готовы потратить 30-50 тысяч, 12% — 50-100 тысяч рублей на человека. 6% опрошенных закладывают на летний отпуск свыше 100 тысяч рублей.

Услугами турагентств при организации летнего отпуска планируют воспользоваться лишь 15% сибиряков. 29% собираются определиться с этим вопросом непосредственно летом. При этом 27% заявили, что всегда планируют отпуск сами, потому что так дешевле.

Опрос проводился 2-8 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.