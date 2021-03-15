Рекламодателям

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

  • 15/03/2021, 13:03
Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей
49% опрошенных планируют провести отпуск в России.

Почти каждый третий сибиряк (30%) не знает, где проведет летний отпуск в этом году из-за пандемии. 49% сибиряков планируют летом отпуск в России. При этом 23% жителей Сибири хотя и уверены, что будут отдыхать в этом году в России, но не определились с местом. 20% проведут отпуск дома или на даче. На курорты Крыма и Краснодарского края планируют поехать летом 6% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Только 4% жителей округа заявили, что поедут в летний отпуск за границу. 17% опрошенных сибиряков совсем не планируют летних отпусков.

42% жителей СФО не планируют бронировать место отдыха заранее. 13% намерены купить билеты и проживание в месте отдыха за 1-2 недели до поездки, 11% — за месяц или два до поездки. 5% опрошенных заявили, что планируют забронировать место отдыха сильно заранее, поскольку делают так всегда. Из них 3% уже забронировали. 26% — один из самых высоких показателей среди жителей всех федеральных округов – заявили, что не собираются в летний отпуск в этом году.

35% сообщили, что пандемия COVID-19 пока никак не повлияла на их будущие летние каникулы. По этому показателю жители Сибири находятся в тройке «антилидеров» рейтинга жителей регионов.

При этом на отпускных планах 65% сибиряков пандемия так или иначе отразилась.

— 16% заявили, что опасаются любых поездок из-за угрозы заболеть коронавирусом, еще 15% сообщили, что им из-за коронавируса придется отдыхать в России вместо планировавшихся ранее зарубежных поездок. 9% из-за пандемии намерены сократить сроки своей летней поездки, у 25% нет доходов и(или) работы, поэтому не будет и отпуска, — констатируют эксперты.

У 41% сибиряков бюджет летнего отпуска-2021 останется примерно таким же, каким был раньше. 17% заявили, что их отпускной бюджет уменьшится незначительно, еще у 29% будет значительно меньше. Об увеличении бюджета на отдых сообщили 13% опрошенных.

29% респондентов-сибиряков в 2021 году не готовы потратить на летний отпуск ни копейки, вероятно планируя свой отпуск на даче или дома – и это один из самых высоких процентов среди жителей всех округов. 28% ограничат бюджет летнего путешествия 30 тысячами рублей в среднем на человека. 26% готовы потратить 30-50 тысяч, 12% — 50-100 тысяч рублей на человека. 6% опрошенных закладывают на летний отпуск свыше 100 тысяч рублей.

Услугами турагентств при организации летнего отпуска планируют воспользоваться лишь 15% сибиряков. 29% собираются определиться с этим вопросом непосредственно летом.  При этом 27% заявили, что всегда планируют отпуск сами, потому что так дешевле.

Опрос проводился 2-8 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.

Фото: pixabay.com, автор- pasja1000

859

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : отпуск опрос Банк Открытие


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Соискатели в Сибири чувствуют себя на рынке труда более уверенно, чем москвичи

04/03/2021, 11:59

В Сибири сохраняются нелегальные схемы по выдаче займов населению

24/02/2021, 15:16

Актуальный разговор

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Начинают просыпаться клещи

15/03/2021, 14:15

Скончался бывший зампрокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко

15/03/2021, 14:01

Как пандемия повлияла на цветочный рынок Новосибирска?

15/03/2021, 13:46

Новосибирский стартап запустил камеры по мониторингу здоровья

15/03/2021, 12:47
Новости компаний

ВТБ в 10 раз ускорил обработку клиентских данных

15/03/2021, 12:09

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования

15/03/2021, 10:49

В АО «РЭС» зафиксировали рост доли электронных заявок в период пандемии

15/03/2021, 09:00

ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи

12/03/2021, 14:42

Возьмите кредит на любые цели по ставке от 9,25% годовых

12/03/2021, 10:54

Экономика

Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

В мэрии создают рабочую группу для разработки программы по малым рекам Новосибирска

Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявлен в Новосибирске

Как начать бизнес через соцконтракт

В Новосибирске рассчитывают на финансирование Дзержинской линии

Финансы

Финансовые пирамиды в кредитовании

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

Политика

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто и как «не использует» детей в политике

Глава Убинского района пошел на третий срок

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Три дорожные организации Новосибирской области включены в «черный список»

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

выезд за границу в пандемию

Как попасть за границу весной 2021 года

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Общество

Начинают просыпаться клещи

Начинают просыпаться клещи

Скончался бывший зампрокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко

Спецпоказ фильма Малгожаты Шумовской и Михаила Энглерта «Снега больше не будет»

Госслужба привлекает лишь треть новосибирцев

Биатлонный турнир Анны Богалий впечатлит масштабностью

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска